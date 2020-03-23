



Apple CEO'su Tim Cook, Twitter adresinde yaptığı açıklamada, Apple'in 'milyonlarca' adet maske bağışı yapacağını açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise, Apple'in ABD sağlık sistemine bağışlayacağı maske sayısını 2 milyon adet olarak açıkladı.

Şirketin Avrupa'daki sağlık çalışanlarına ne kadar maske bağışı yapacağı ise açıklanmadı.

HEM MASKE HEM DE SOLUNUM CİHAZI BAĞIŞLIYOR

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla da, ülkenin sağlık çalışanlarının kullanımı için 250 bin adet maske bağışı yapmaya hazırlanıyor.

Tesla, ülkenin diğer otomotiv üreticileri Ford ve General Motors gibi solunum cihazı üretmek adına da çalışmalara yürütüyor.

Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Tesla CEO'su Elon Musk, önümüzdeki hafta bin adet solunum cihazını bantlardan indireceklerini bildirdi.