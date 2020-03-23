Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek" dedi. Söz konusu genelge sadece İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sahip oldukları şirketlere ait olan taşınmazlar için geçerli oldu. Esnaf ise yaşadığı maddi zorlukları neden göstererek kira erteleme hakkının tüm esnaflara ve işyerlerine tanınmasını istiyor.
ESNAFIN KİRALARI DA ERTELENECEK Mİ?
Söz konusu genelge sadece İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sahip oldukları şirketlere ait olan taşınmazlar için geçerli oldu.
Esnaf ise yaşadığı maddi zorlukları neden göstererek kira erteleme hakkının tüm esnaflara ve işyerlerine tanınmasını istiyor. Korana virüs tedbirleri kapsamında işyerleri kapatıldığı için geçici süreli olarak ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar da ev kiraları için kendilerine erteleme hakkı verilmesini istiyor.
ALINAN TEDBİRLER KAPSAMINDA KAPATILAN İŞYERLERİ KİRA ÖDEMEYECEK!
Bakan Murat Kurum tarafından imzalanan genelge kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbir önlemleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işyerlerinin mağduriyet yaşadıkları ve ekonomik olarak olumsuz etkilendikleri belirtildi.
Belediyeler ve bağlı kuruluşlar tarafından suluan içme ve kullanma suyu temini ile dağıtım ıkonusunda kesintisiz olarak hizmet sağlanmasının korana virüs salgınında korunmak için büyük öneme sahi olduğu belirtilirken virüsün yayılma hızının kesilmesi için temizlik kurallarına uyulması zorunluluğu vurgulandı.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 2020 KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI RAKAMLARI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı her sene Mayıs ayında olmak üzere yılda bir kere kentsel dönüşüm kira yardımı rakamlarını güncelliyor. Mayıs ayına kadar aşağıda ki tabloda yer alan rakamlar uygulanmaya devam edecek.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI 715 LİRA OLAN İLLERİN LİSTESİ
Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Kilis illerinde kentsel dönüşüm kira yardımı 715 lira olup bir kereye mahsus olmak üzere kiracılara 1.430 lira ve sınırlı ayni hak sahiplerine de 3 bin 575 lira ödeme yapılmaktadır.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI 810 LİRA OLAN İLLERİN LİSTESİ
Amasya, Bitlis, Edirne, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Uşak, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Osmaniye, Düzce illerinde kentsel dönüşüm kira yardımı olarak 675 lira ödenmekte olup bir kereye mahsus olmak üzere kiracılara 1.620 lira ve sınırlı ayni hak sahiplerine de 4 bin 50 lira ödeme yapılmaktadır.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI 905 LİRA OLAN İLLERİN LİSTESİ
Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kütahya, Ordu, Sivas, Tokat, Zonguldak, Batman, Çanakkale illerinde kentsel dönüşüm kira yardımı 905 lira olarak ödenmekte olup bir kereye mahsus olmak üzere kiracılara 1.810 lira ve sınırlı ayni hak sahiplerine de 4 bin 525 lira ödeme yapılmaktadır.
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