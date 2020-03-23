EBA TV yayın akışı nedir? EBA TV tekrar saatleri ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri tarafından araştırılıyor. Türkiye'de milyonlarca öğrenci için uzaktan eğitim dönemi başladı. Öğrenciler uzaktan eğitim için televizyon başına akın etti. Peki, derslerini kaçıran veya yeniden izlemek isteyen öğrenciler ne yapacak? Tekrar yayınlarla gündüz yayınlanan yayın akşam devam edecek. EBA TV ilkokul, ortaokul, lise tekrar saatleri haberimizde! İşte, EBA TV yayın akışı ve ders programı!

EBA TV YAYIN AKIŞI!

İlk aşamada temel derslerle yayınlar başlayacak. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek.