EBA TV yayın akışı nedir? EBA TV tekrar saatleri ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri tarafından araştırılıyor. Türkiye'de milyonlarca öğrenci için uzaktan eğitim dönemi başladı. Öğrenciler uzaktan eğitim için televizyon başına akın etti. Peki, derslerini kaçıran veya yeniden izlemek isteyen öğrenciler ne yapacak? Tekrar yayınlarla gündüz yayınlanan yayın akşam devam edecek. EBA TV ilkokul, ortaokul, lise tekrar saatleri haberimizde! İşte, EBA TV yayın akışı ve ders programı!
EBA TV YAYIN AKIŞI!
İlk aşamada temel derslerle yayınlar başlayacak. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek.
Dersler, 20'şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak.
Ortaokulda; Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri olacak. Lisede; tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.
EBA TV TEKRAR SAATLERİ KAÇ?
Dersler, EBA TV İlkokul ve EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.
Ders saatlerini kaçıran veya pekiştirmek isteyen öğrenciler tekrarına ulaşarak, yeniden izleme ve dinleme imkanı bulacak. EBA TV Lise'de ise ders sayısı daha fazla olduğu için yayınları sabah 09.00'da başlayıp 14.30'a kadar devam edecek. Saat 15.00 ile 21.00 arasında da EBA TV Lise'de tekrar yayınları ekrana gelecek.
TRT EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE!
TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI İZLE!
EBA TV HANGİ KANALDA?
TRT - EBA TV İlkokul, TRT - EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise olmak üzere 3 kanal uzaktan eğitimde kullanılacak. HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacak.
İLKOKULDA HANGİ DERSLER VAR?
İlkokul 1'inci sınıflarda Türkçe, matematik, hayat bilgisi olacak. 2'nci sınıflarda Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve İngilizce, 3'üncü sınıflarda Türkçe, matematik, hayat bilgisi, İngilizce ve fen bilimleri, 4'te ise Türkçe, matematik, hayat bilgisi, İngilizce, fen bilimleri, sosyal bilgiler ile din kültürü ve ahlak bilgisi.
ORTAOKULDA HANGİ DERSLER VAR?
5'inci sınıflarda Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. 6'ıncı sınıflarda Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. 7'nci sınıflarda Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. 8'inci sınıflarda Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi.
LİSEDE HANGİ DERSLER OLACAK?
9'uncu sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Biyoloji, Coğrafya, Matematik, Fizik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça, Temel Dini Bilgiler, İngilizce. 10'uncu sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Biyoloji, Coğrafya, Matematik, Fizik, , İngilizce. Kimya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça Siyer, Fıkıh, Hadis. 11'inci sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Biyoloji, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça, Tefsir, Akaid, Hitap ve Mesleki Uygulama, İngilizce. 12'nci sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı, İnkılap Tarihi, Biyoloji, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça, Dinler Tarihi, Kelam, İslam Kültür ve Medeniyeti.
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