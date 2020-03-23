24 Mart Salı BİM aktüel ürünler kataloğu alışveriş yapan vatandaşlar tarafından yoğun olarak sorgulanıyor. Her hafta indirimli ürünler satışa çıkaran BİM marketleri bu hafta da aktüel ürünleri de internet sitesi üzerinden açıkladı. Peki, BİM'de bu hafta indirimli ürünler arasında neler bulunuyor? BİM 24 Mart aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİM 24 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Hoşgeldin Bebek Çantası Jenny&Willy

• Yenidoğan bez 40'lı

• Yenidoğan şampuan 200 ml

• Bebek sabunu 100 g

• Bebek temizleme pamuğu 60'lı