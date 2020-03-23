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    • Ekonomi
    • 23.03.2020 17:20
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    • 23.03.2020 17:20
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    24 Mart aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM'de onlarca ürün Salı günü satışa sunulacak

    Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan 'de Salı ve Cuma günü onlarca ürün şubelerde satışa sunuluyor. Firma tarafından satışa sunulan ürünler ise yüz binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. 24 Mart Salı kataloğunda birbirinden hesaplı ürünler dikkat çekiyor. Kataloğda bu hafta da indirimli ürünler satışa sunulacak. Peki, BİM 24 Mart aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte aktüel kataloğda yer alan indirimli ürünler

    BİM 24 Mart aktüel ürünler kataloğunda neler var?

    24 Mart Salı BİM aktüel ürünler kataloğu alışveriş yapan vatandaşlar tarafından yoğun olarak sorgulanıyor. Her hafta indirimli ürünler satışa çıkaran BİM marketleri bu hafta da aktüel ürünleri de internet sitesi üzerinden açıkladı. Peki, BİM'de bu hafta indirimli ürünler arasında neler bulunuyor? BİM 24 Mart aktüel ürünler kataloğu listesi...

    BİM 24 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Hoşgeldin Bebek Çantası Jenny&Willy

    • Yenidoğan bez 40'lı
    • Yenidoğan şampuan 200 ml
    • Bebek sabunu 100 g
    • Bebek temizleme pamuğu 60'lı

    BİM HAKKINDA

    Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaltmasıyla BİM, Türkiye'de satış yapan yapan bir indirim marketi zinciridir. Mağaza sayısı ve yıllık ciro bakımından Türkiye'nin en büyük perakende kuruluşudur.

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