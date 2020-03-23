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    • Ekonomi
    • 23.03.2020 18:21
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    • 23.03.2020 18:34
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan KDV ödeme sürelerine ilişkin açıklama

    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, KDV beyanname verme ve ödeme süreleri hakkında açıklama yaptı. KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan, Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan'a uzatıldığını duyuran Albayrak, "Ayrıca Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL'lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır. " ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak'tan KDV açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, KDV beyanname verme ve ödeme süreleri hakkında açıklama yaptı.

    Hazine ve Maliye Bakanı : Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda; 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır.

    Ayrıca Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL'lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır. Böylece tüm belediyelere, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak.

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