Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve pek çok ülkede görülen koronavirüs vakalarının ardından piyasalarda da hareketli dakikalar yaşanıyor. Altın fiyatlarında da hareketlilik sürüyor. 23 Mart Pazartesi günü altın fiyatlarındaki yükseliş tekrar başladı. Bugün kapanışta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,64 artışla 323,00 liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte cevabı...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,64 artışla 323,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 525,00 lira, Cumhuriyet altını 2.148,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,64 yükselişle 323,00 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 317 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 317 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 313 bin 500 lira, en yüksek 317 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 artışla 317 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 710 milyon 162 bin 719,35 lira, işlem miktarı ise 2.292 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 718 milyon 331 bin 800,26 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve ekonomi yönetimlerinin aldığı tedbirlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.
Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar/TL'de 6,60'ın direnç konumuna geldiğini kaydetti.
Analistler, Türkiye'de Kovid-19 salgınında ölüm ve vaka sayısının artmaya devam ettiğini, buna karşılık alınan tedbirlerin de birbiri ardına geldiğini ifade etti. Salgına ilişkin haber akışının piyasalar üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirten analistler, bu haftanın veri gündeminde ise PMI'ların öne çıktığını bildirdi.
Analistler, yarın dünya genelinde açıklanacak imalat ve hizmet sektörü PMI verilerinin, ekonominin gidişatı ile ilgili ipuçları verebileceğini belirterek, yurt içinde ise güven endeksleri ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini söyledi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.000 ve 80.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, dolar/TL'de ise 6,5750'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilen veriler şu şekildeydi;
10.00 Türkiye, mart ayı tüketici güven endeksi
15.30 ABD, mart ayı Chicago ulusal aktivite endeksi
18.00 Avro Bölgesi, mart ayı tüketici güven endeksi
FED ADIMIYLA ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahvil alım programını açıklamasının etkisiyle, altın fiyatları yeniden yükseldi. Petrol fiyatları da, Fed kararlarıyla toparlandıktan sonra hafif düştü.
Fed, Covid-19 salgınından etkilenen ekonomiyi desteklemek amacıyla bu hafta boyunca toplam 625 milyar dolarlık tahvil alacak. Fed'den yapılan açıklamaya göre, bu hafta her gün 75 milyar dolar olmak üzere toplam 375 milyar dolarlık hazine tahvili ve her gün 50 milyar dolar olmak üzere toplam 250 milyar dolarlık konut kredisine dayalı tahvil alınacak.
Açıklamada, Fed para politikası aktarım mekanizmasının doğru çalışması için gereken miktarda tahvil alacağı, işverenlere ve hanelere kaynak sağlayacağı vurgulandı.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün varil fiyatı 26 dolardan hızlı bir toparlanmayla 30 dolara yaklaştıktan sonra yüzde 2.86 düşüşle 28.51 dolara çekildi. ABD hafif petrolü de 24.80 dolardan toparlandıktan sonra, yüzde 245 düşüşle 24 66 dolara indi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 2.02 artışla 12.82 dolardan,
- altın, yüzde 1.73 artışla 1,522.00 dolardan,
- bakır, yüzde 0.79 artışla 2.16 dolardan,
- platin, yüzde 0.41 artışla 616.52 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.05 düşüşle 1,654.75 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, dolardaki tırmanışın da etkisiyle gram altın fiyatı 323 liraya, çeyrek altın 521 liraya, Cumhuriyet altını da 2,142 liraya yükseldi.
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