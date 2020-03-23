Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve pek çok ülkede görülen koronavirüs vakalarının ardından piyasalarda da hareketli dakikalar yaşanıyor. Altın fiyatlarında da hareketlilik sürüyor. 23 Mart Pazartesi günü altın fiyatlarındaki yükseliş tekrar başladı. Bugün kapanışta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,64 artışla 323,00 liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte cevabı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?