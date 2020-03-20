

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün bugünkü köşe yazısı şöyle:



Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi açıklandığı dakikadan itibaren her kafadan bir ses çıktı. Paketi olumlu karşılayan da eksik bulan da eleştiren de vardı. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AA Özel Yayını'nda aralarında benim de olduğum bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

Edindiğim izlenim, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın virüsün ekonomiye etkilerini bertaraf etmek için hangi sektörde neye ihtiyaç olursa adım atacağı yönünde...







Önceki gün açıklanan paketi bir başlangıç vuruşu gibi düşünün.

Bundan önceki meselelerde olduğu gibi bundan sonra da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koordinasyonundaki ekonomi yönetimi süreci yakından izleyecek. Küresel ekonomilerde yaşananlar, Türkiye'de süreçten etkilenen kesimler, yavaşlayan sektörlerdeki aksamalar, nakit akışında oluşacak problemler günbegün takip edilecek. Nerede yaranın derinleşme olasılığı belirirse bakanlık oraya müdahale edecek.

KOBİ'yse KOBİ, sanayiciyse sanayici, esnafsa esnaf, ihracatçıysa ihracatçı...



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