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    • Ekonomi
    • 20.03.2020 10:47
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    • 20.03.2020 10:47
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan güven veren açıklamalar! Hangi sektörde neye ihtiyaç olursa adım atılacak

    Hazine ve Maliye Bakanı , "AA Özel Yayını"na katılarak, koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlanan Kalkanı paketinin detayları hakkında bilgi verdi. Bakan Albayrak'ın açıklamalarını bugünkü köşesine taşıyan yazarı , "Edindiğim izlenim, Hazine ve 'nın virüsün ekonomiye etkilerini bertaraf etmek için hangi sektörde neye ihtiyaç olursa adım atacağı yönünde..." dedi.

    Albayrak'tan güven veren açıklamalar!


    Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün bugünkü köşe yazısı şöyle:

    Kalkanı Paketi açıklandığı dakikadan itibaren her kafadan bir ses çıktı. Paketi olumlu karşılayan da eksik bulan da eleştiren de vardı. Dün Hazine ve Maliye Bakanı , AA Özel Yayını'nda aralarında benim de olduğum bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.
    Edindiğim izlenim, Hazine ve 'nın virüsün ekonomiye etkilerini bertaraf etmek için hangi sektörde neye ihtiyaç olursa adım atacağı yönünde...



    Önceki gün açıklanan paketi bir başlangıç vuruşu gibi düşünün.
    Bundan önceki meselelerde olduğu gibi bundan sonra da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koordinasyonundaki ekonomi yönetimi süreci yakından izleyecek. Küresel ekonomilerde yaşananlar, Türkiye'de süreçten etkilenen kesimler, yavaşlayan sektörlerdeki aksamalar, nakit akışında oluşacak problemler günbegün takip edilecek. Nerede yaranın derinleşme olasılığı belirirse bakanlık oraya müdahale edecek.
    KOBİ'yse KOBİ, sanayiciyse sanayici, esnafsa esnaf, ihracatçıysa ihracatçı...

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