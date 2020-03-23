Gün içerisinde piyasalardaki güncel gelişmeleri yakından takip edenler özellikle dolar ve euronun ne kadar olduğu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasıyla birlikte saat 17.30 sularında 6,57 seviyelerinde alıcı buluyor. Bu kapsamda güncel döviz kurlarını öğrenmek isteyenler araştırmalarına devam ediyor. İşte 23 Mart canlı dolar ve euro alış satış fiyatı...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 317 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 317 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 313 bin 500 lira, en yüksek 317 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 artışla 317 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 710 milyon 162 bin 719,35 lira, işlem miktarı ise 2.292 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 718 milyon 331 bin 800,26 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve ekonomi yönetimlerinin aldığı tedbirlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.
Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar/TL'de 6,60'ın direnç konumuna geldiğini kaydetti.
Analistler, Türkiye'de Kovid-19 salgınında ölüm ve vaka sayısının artmaya devam ettiğini, buna karşılık alınan tedbirlerin de birbiri ardına geldiğini ifade etti. Salgına ilişkin haber akışının piyasalar üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirten analistler, bu haftanın veri gündeminde ise PMI'ların öne çıktığını bildirdi.
Analistler, yarın dünya genelinde açıklanacak imalat ve hizmet sektörü PMI verilerinin, ekonominin gidişatı ile ilgili ipuçları verebileceğini belirterek, yurt içinde ise güven endeksleri ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini söyledi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.000 ve 80.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, dolar/TL'de ise 6,5750'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilen veriler şu şekildeydi;
10.00 Türkiye, mart ayı tüketici güven endeksi
15.30 ABD, mart ayı Chicago ulusal aktivite endeksi
18.00 Avro Bölgesi, mart ayı tüketici güven endeksi
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