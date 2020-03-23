Gün içerisinde piyasalardaki güncel gelişmeleri yakından takip edenler özellikle dolar ve euronun ne kadar olduğu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasıyla birlikte saat 17.30 sularında 6,57 seviyelerinde alıcı buluyor. Bu kapsamda güncel döviz kurlarını öğrenmek isteyenler araştırmalarına devam ediyor. İşte 23 Mart canlı dolar ve euro alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?