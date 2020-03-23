İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR kısa çalışma talep formu başvuru yapmak isteyen binlerce çalışanın sorguladığı konulardan birisi. Koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayan işçiler, İŞKUR'dan kısa çalışma ödeneği talep edebiliyor. Asgari ücret alan vatandaşlar bu ödeme kapsamında 1752 TL alabilecek. Maaşlar arttıkça ödenen miktar da değişiklik gösterecek. Peki, İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizde…
HANGİ İŞÇİYE NE KADAR ÖDENECEK?
Son 12 ay boyunca asgari ücretli çalışanlar için bir yıllık prime esas kazançlarının aylık ortalaması kadar ödeme olacak. Asgari ücretli çalışan için 2.943 TL, vergilerin düşüldüğünde ise 1.752,40 TL en az ödeme yapılabilecek.
Maaşı 4 Bin TL olan için, hesaplanan ödeme 2.400 TL damga vergisi düşüldüğünde ise 2.381,78 TL ödeme yapılacak.
7 Bin lira maaş ile çalışanlar için ise, 4.414,50 TL damga vergisi düşüldüğünde 4.380,99 TL kısa çalışma ödemesi alabilecek.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL ALINIR?
Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İşverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle Kısa Çalışma Talep Formunu ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi tanzim ederek kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir.
Kısa çalışma başvuruları, işçiler adına işverenler tarafından yapılır. İşçiler kısa çalışma talebinde bulunamaz.
Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığının işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarınca iddia edilmesi veya bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde konu, İŞKUR Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlar için diğer zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan başvurular için Yönetim Kurulu Kararı aranmaz.
Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerle ilgili Yönetim Kurulunca alınmış bir karar bulunmuyorsa işverenlerce yapılan başvurular Kurum birimi tarafından reddedilir.
İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine ve/veya işyerinde uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik işveren talepleri, yeni başvuru olarak değerlendirilir.
Başvuru yapmak için aşağıda bulunan linke tıkladıktan sonra; altı çizili "Kısa Çalışma Talep Formu" bağlantısına tıklamanız ve dosyayı bilgisayar indirmeniz gerekiyor. Formu doldurduktan sonra başvuru yapabilirsiniz.
EVRAKLARIN GÖNDERİLECEĞİ MAİL ADRESLERİ
Kısa Çalışma Başvurularında Kullanılacak Elektronik Posta Adresleri
Sıra No Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezi Elektronik Posta Adresi
1 Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.adana@iskur.gov.tr
2 Ceyhan Hizmet Merkezi kisacalisma.ceyhan@iskur.gov.tr
3 Kozan Hizmet Merkezi kisacalisma.kozan@iskur.gov.tr
4 Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.adiyaman@iskur.gov.tr
5 Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.afyon@iskur.gov.tr
6 Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.agri@iskur.gov.tr
7 Patnos Hizmet Merkezi kisacalisma.patnos@iskur.gov.tr
8 Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.aksaray@iskur.gov.tr
9 Amasya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.amasya@iskur.gov.tr
10 Altındağ Hizmet Merkezi kisacalisma.altindag@iskur.gov.tr
11 Çankaya Hizmet Merkezi kisacalisma.cankaya@iskur.gov.tr
12 Sincan Hizmet Merkezi kisacalisma.sincan@iskur.gov.tr
13 Ostim Hizmet Merkezi kisacalisma.ostim@iskur.gov.tr
14 Polatlı Hizmet Merkezi kisacalisma.polatli@iskur.gov.tr
15 Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.antalya@iskur.gov.tr
16 Alanya Hizmet Merkezi kisacalisma.alanya@iskur.gov.tr
17 Manavgat Hizmet Merkezi kisacalisma.manavgat@iskur.gov.tr
18 Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.ardahan@iskur.gov.tr
19 Artvin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.artvin@iskur.gov.tr
20 Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.aydin@iskur.gov.tr
21 Kuşadası Hizmet Merkezi kisacalisma.kusadasi@iskur.gov.tr
22 Nazilli Hizmet Merkezi kisacalisma.nazilli@iskur.gov.tr
23 Söke Hizmet Merkezi kisacalisma.soke@iskur.gov.tr
24 Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.balikesir@iskur.gov.tr
25 Bandırma Hizmet Merkezi kisacalisma.bandirma@iskur.gov.tr
26 Edremit Hizmet Merkezi kisacalisma.edremit@iskur.gov.tr
27 Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.bartin@iskur.gov.tr
28 Batman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.batman@iskur.gov.tr
29 Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.bayburt@iskur.gov.tr
30 Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.bilecik@iskur.gov.tr
31 Bingöl Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.bingol@iskur.gov.tr
32 Bitlis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.bitlis@iskur.gov.tr
33 Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.bolu@iskur.gov.tr
34 Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.burdur@iskur.gov.tr
35 Bucak Hizmet Merkezi kisacalisma.bucak@iskur.gov.tr
36 Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.bursa@iskur.gov.tr
37 Gemlik Hizmet Merkezi kisacalisma.gemlik@iskur.gov.tr
38 İnegöl Hizmet Merkezi kisacalisma.inegol@iskur.gov.tr
39 Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.canakkale@iskur.gov.tr
40 Biga Hizmet Merkezi kisacalisma.biga@iskur.gov.tr
41 Çankırı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.cankiri@iskur.gov.tr
42 Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.corum@iskur.gov.tr
43 Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.denizli@iskur.gov.tr
44 Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.diyarbakir@iskur.gov.tr
45 Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.duzce@iskur.gov.tr
46 Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.edirne@iskur.gov.tr
47 Keşan Hizmet Merkezi kisacalisma.kesan@iskur.gov.tr
48 Elazığ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.elazig@iskur.gov.tr
49 Kovancılar Hizmet Merkezi kisacalisma.kovancilar@iskur.gov.tr
50 Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.erzincan@iskur.gov.tr
51 Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.erzurum@iskur.gov.tr
52 Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.eskisehir@iskur.gov.tr
53 Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.gaziantep@iskur.gov.tr
54 Giresun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.giresun@iskur.gov.tr
55 Gümüşhane Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.gumushane@iskur.gov.tr
56 Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.hakkari@iskur.gov.tr
57 Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.hatay@iskur.gov.tr
58 İskenderun Hizmet Merkezi kisacalisma.iskenderun@iskur.gov.tr
59 Iğdır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.igdir@iskur.gov.tr
60 Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.isparta@iskur.gov.tr
61 Bahçelievler Hizmet Merkezi kisacalisma.bahcelievler@iskur.gov.tr
62 Başakşehir Hizmet Merkezi kisacalisma.basaksehir@iskur.gov.tr
63 Bayrampaşa Hizmet Merkezi kisacalisma.bayrampasa@iskur.gov.tr
64 Beyoğlu Hizmet Merkezi kisacalisma.beyoglu@iskur.gov.tr
65 Büyükçekmece Hizmet Merkezi kisacalisma.buyukcekmece@iskur.gov.tr
66 Kadıköy Hizmet Merkezi kisacalisma.kadikoy@iskur.gov.tr
67 Pendik Hizmet Merkezi kisacalisma.pendik@iskur.gov.tr
68 Sancaktepe Hizmet Merkezi kisacalisma.sancaktepe@iskur.gov.tr
69 Şişli Hizmet Merkezi kisacalisma.sisli@iskur.gov.tr
70 Sultangazi Hizmet Merkezi kisacalisma.sultangazi@iskur.gov.tr
71 Tuzla Hizmet Merkezi kisacalisma.tuzla@iskur.gov.tr
72 Ümraniye Hizmet Merkezi kisacalisma.umraniye@iskur.gov.tr
73 Bornova Hizmet Merkezi kisacalisma.bornova@iskur.gov.tr
74 Çiğli Hizmet Merkezi kisacalisma.cigli@iskur.gov.tr
75 Karabağlar Hizmet Merkezi kisacalisma.karabaglar@iskur.gov.tr
76 Konak Hizmet Merkezi kisacalisma.konak@iskur.gov.tr
77 Torbalı Hizmet Merkezi kisacalisma.torbali@iskur.gov.tr
78 Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.kahramanmaras@iskur.gov.tr
79 Elbistan Hizmet Merkezi kisacalisma.elbistan@iskur.gov.tr
80 Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.karabuk@iskur.gov.tr
81 Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.karaman@iskur.gov.tr
82 Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.kars@iskur.gov.tr
83 Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.kastamonu@iskur.gov.tr
84 Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.kayseri@iskur.gov.tr
85 Kilis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.kilis@iskur.gov.tr
86 Kırıkkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.kirikkale@iskur.gov.tr
87 Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.kirklareli@iskur.gov.tr
88 Lüleburgaz Hizmet Merkezi kisacalisma.luleburgaz@iskur.gov.tr
89 Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.kirsehir@iskur.gov.tr
90 Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.kocaeli@iskur.gov.tr
91 Dilovası Hizmet Merkezi kisacalisma.dilovasi@iskur.gov.tr
92 Gebze Hizmet Merkezi kisacalisma.gebze@iskur.gov.tr
93 Gölcük Hizmet Merkezi kisacalisma.golcuk@iskur.gov.tr
94 Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.konya@iskur.gov.tr
95 Akşehir Hizmet Merkezi kisacalisma.aksehir@iskur.gov.tr
96 Beyşehir Hizmet Merkezi kisacalisma.beysehir@iskur.gov.tr
97 Ereğli Hizmet Merkezi kisacalisma.eregli@iskur.gov.tr
98 Seydişehir Hizmet Merkezi kisacalisma.seydisehir@iskur.gov.tr
99 Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.kutahya@iskur.gov.tr
100 Tavşanlı Hizmet Merkezi kisacalisma.tavsanli@iskur.gov.tr
101 Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.malatya@iskur.gov.tr
102 Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.manisa@iskur.gov.tr
103 Akhisar Hizmet Merkezi kisacalisma.akhisar@iskur.gov.tr
104 Salihli Hizmet Merkezi kisacalisma.salihli@iskur.gov.tr
105 Soma Hizmet Merkezi kisacalisma.soma@iskur.gov.tr
106 Turgutlu Hizmet Merkezi kisacalisma.turgutlu@iskur.gov.tr
107 Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.mardin@iskur.gov.tr
108 Kızıltepe Hizmet Merkezi kisacalisma.kiziltepe@iskur.gov.tr
109 Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.mersin@iskur.gov.tr
110 Anamur Hizmet Merkezi kisacalisma.anamur@iskur.gov.tr
111 Erdemli Hizmet Merkezi kisacalisma.erdemli@iskur.gov.tr
112 Silifke Hizmet Merkezi kisacalisma.silifke@iskur.gov.tr
113 Tarsus Hizmet Merkezi kisacalisma.tarsus@iskur.gov.tr
114 Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.mugla@iskur.gov.tr
115 Fethiye Hizmet Merkezi kisacalisma.fethiye@iskur.gov.tr
116 Milas Hizmet Merkezi kisacalisma.milas@iskur.gov.tr
117 Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.mus@iskur.gov.tr
118 Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.nevsehir@iskur.gov.tr
119 Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.nigde@iskur.gov.tr
120 Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.ordu@iskur.gov.tr
121 Fatsa Hizmet Merkezi kisacalisma.fatsa@iskur.gov.tr
122 Ünye Hizmet Merkezi kisacalisma.unye@iskur.gov.tr
123 Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.osmaniye@iskur.gov.tr
124 Kadirli Hizmet Merkezi kisacalisma.kadirli@iskur.gov.tr
125 Rize Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.rize@iskur.gov.tr
126 Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.sakarya@iskur.gov.tr
127 Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.samsun@iskur.gov.tr
128 Bafra Hizmet Merkezi kisacalisma.bafra@iskur.gov.tr
129 Çarşamba Hizmet Merkezi kisacalisma.carsamba@iskur.gov.tr
130 Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.sanliurfa@iskur.gov.tr
131 Akçakale Hizmet Merkezi kisacalisma.akcakale@iskur.gov.tr
132 Siverek Hizmet Merkezi kisacalisma.siverek@iskur.gov.tr
133 Viranşehir Hizmet Merkezi kisacalisma.viransehir@iskur.gov.tr
134 Siirt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.siirt@iskur.gov.tr
135 Sinop Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.sinop@iskur.gov.tr
136 Şırnak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.sirnak@iskur.gov.tr
137 Cizre Hizmet Merkezi kisacalisma.cizre@iskur.gov.tr
138 Silopi Hizmet Merkezi kisacalisma.silopi@iskur.gov.tr
139 Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.sivas@iskur.gov.tr
140 Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.tekirdag@iskur.gov.tr
141 Çerkezköy Hizmet Merkezi kisacalisma.cerkezkoy@iskur.gov.tr
142 Çorlu Hizmet Merkezi kisacalisma.corlu@iskur.gov.tr
143 Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.tokat@iskur.gov.tr
144 Erbaa Hizmet Merkezi kisacalisma.erbaa@iskur.gov.tr
145 Turhal Hizmet Merkezi kisacalisma.turhal@iskur.gov.tr
146 Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.trabzon@iskur.gov.tr
147 Sürmene Hizmet Merkezi kisacalisma.surmene@iskur.gov.tr
148 Vakfıkebir Hizmet Merkezi kisacalisma.vakfikebir@iskur.gov.tr
149 Tunceli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.tunceli@iskur.gov.tr
150 Uşak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.usak@iskur.gov.tr
151 Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.van@iskur.gov.tr
152 Erciş Hizmet Merkezi kisacalisma.ercis@iskur.gov.tr
153 Yalova Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.yalova@iskur.gov.tr
154 Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.yozgat@iskur.gov.tr
155 Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kisacalisma.zonguldak@iskur.gov.tr
156 Karadeniz Ereğli Hizmet Merkezi kisacalisma.karadenizeregli@iskur.gov.tr
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