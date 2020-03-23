İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR kısa çalışma talep formu başvuru yapmak isteyen binlerce çalışanın sorguladığı konulardan birisi. Koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayan işçiler, İŞKUR'dan kısa çalışma ödeneği talep edebiliyor. Asgari ücret alan vatandaşlar bu ödeme kapsamında 1752 TL alabilecek. Maaşlar arttıkça ödenen miktar da değişiklik gösterecek. Peki, İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizde…

HANGİ İŞÇİYE NE KADAR ÖDENECEK?

Son 12 ay boyunca asgari ücretli çalışanlar için bir yıllık prime esas kazançlarının aylık ortalaması kadar ödeme olacak. Asgari ücretli çalışan için 2.943 TL, vergilerin düşüldüğünde ise 1.752,40 TL en az ödeme yapılabilecek.

Maaşı 4 Bin TL olan için, hesaplanan ödeme 2.400 TL damga vergisi düşüldüğünde ise 2.381,78 TL ödeme yapılacak.

7 Bin lira maaş ile çalışanlar için ise, 4.414,50 TL damga vergisi düşüldüğünde 4.380,99 TL kısa çalışma ödemesi alabilecek.