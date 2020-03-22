Milyonlarca öğrenci yarın uzaktan eğitim ile ders başı yapacaklar. Bu anlamda milyonlar son hazırlıklarını yapma peşine düştü. TRT EBA TV frekans kurulum ayarı nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimde kullanılacak TRT-EBA TV'nin yayın programını açıkladı. Yayın programının açıklanması ile birçok öğrenci ve veli EBA TV frekans ayarlarının nasıl yapıldığı ve EBA TV'nin ne zaman açıllacağını merakla araştırmaya devam ediyor. Peki, TRT EBA TV frekans kurulum ayarı nasıl yapılır? EBA TV ne zaman açılıyor 2020? Soruları önem kazanmış durumda. Bakanlık açıklamasına göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı.
TRT EBA TV FREKANS KURULUM AYARI NASIL YAPILIR?
Bakanlık açıklamasına göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.
Ayrıntılı yayın akışı ve ders programı Bakanlığın web sitesinde ve "eba.gov.tr"'den yayımlanacak.
İlk aşamada temel derslerle yayınlar başlayacak. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek.
Dersler, 20'şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak.
Ortaokulda; Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri olacak. Lisede; tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.
Dersler, EBA TV İlkokul ve EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.
Ders saatlerini kaçıran veya pekiştirmek isteyen öğrenciler tekrarına ulaşarak, yeniden izleme ve dinleme imkanı bulacak. EBA TV Lise'de ise ders sayısı daha fazla olduğu için yayınları sabah 09.00'da başlayıp 14.30'a kadar devam edecek. Saat 15.00 ile 21.00 arasında da EBA TV Lise'de tekrar yayınları ekrana gelecek.
EBA TV FREKANS AYARI
Bakanlık açıklamasına göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.
Uydu: TURKSAT
Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3
Frekans: 12083 H 13750
EBA TV NE ZAMAN BAŞLIYOR?
23 Mart Pazartesi günü saat 09.00'da EBA TV üzerinden yayın başlayacak.
D-SMART, DIGITURK, TİVİBU'DAN NASIL İZLENECEK?
Kanalları izlemek için herhangi bir kanal arama/ekleme işlemi yapmaya gerek bulunmamakla birlikte alıcı tipine göre kapatma/açma işlemine ihtiyaç duyulabilir.
Uzaktan eğitim dersleri 23 MART 2020 Pazartesi günü başlayacağından ötürü şu an bu platformlara kanal güncellemesi yapılmamış olabilir.
KANAL EKLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
El ile kanal ekleme işlemi uydu alıcısının markası ve modeline göre farklılık gösterebilir. EBA TV'yi uydu alıcısına eklemek isteyenler, uydu alıcısının menüsünden kanal ekleme, kanal arama, otomatik kanal arama, el ile arama ya da manuel arama başlıklı menüyü seçip, verilen frekans değerlerini girerek TRT EBA TV'yi ekleyebilir.
-TÜRKSAT KABLO TV Kanal Listesi-
TRT EBA TV İlkokul HD – 465. Kanal
TRT EBA TV Ortaokul HD – 466. Kanal
TRT EBA TV Lise HD – 467. Kanal
TRT EBA TV İlkokul –932. Kanal
TRT EBA TV Ortaokul –933. Kanal
TRT EBA TV Lise –934. Kanal
OKUL TATİLİ UZAYACAK MI?
Miilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk; okulların tatilinin uzamasına ilişkin sorulan soruyu; "Sağlık Bakanlığı ile süreci takip ediyoruz. Bu belirsizlik rahatsız ediyor farkındayım ama bunun bir süreci var. Veriler doğrultusunda karar verilecek." diye yanıtladı.
"SÜRE UZAYABİLİR"
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Corona Virüs tedbirlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.
Kara, virüsün yayılımının hava sıcaklığı, nem oranı, insanların iç içe kalmaları gibi pek çok faktöre bağlı olduğunu bildirdi. Kara, okulların kapalı kalmasının yayılmanın önlenmesinde büyük etken olduğunu ifade ederek, "Enfeksiyon görülmeye başladıktan sonra okulları kapatırsanız enfeksiyondaki azalma en iyi ihtimalle yüzde 15'te kalıyor. Yani 100 vaka görecekseniz 85 görüyorsunuz. Ama enfeksiyon daha görülmeden okulları kapatabilirseniz, bu etki minimum yüzde 45 oluyor. Yani 100 vaka yerine en fazla 55 görüyorsunuz, hatta 40'a kadar düşüyor. Bu nedenle Türkiye, önlemleri diğer ülkelere göre çok erken, çok radikal şekilde alıyor. Bunun temel amacı, ülkemizdeki vaka görülmesini mümkün olduğunca ötelemek" diye konuştu.
Prof. Dr. Kara, okulların kapalı kalma süresinin, durumun seyrine göre değişebileceğini ifade ederek, "Bugün için net bir şey söylemek mümkün değil. Önümüzdeki günlerde ülkemizdeki durumun nasıl seyredeceğine, ülkemizde görebileceğimiz vakaların, içeriden yayılan vakalar mı, yoksa dışarıdan gelen vakalar mı olacağına bağlı olarak bu süre uzayabilir; ama kısalmasını beklemiyorum ben" ifadesini kullandı.
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