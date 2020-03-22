Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açık satış yöntemi ile satışa sunulan konutların başvuruları devam ediyor. 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi için kura çekilişlerine devam eden TOKİ bir yandan da stoklarında bulunan konutlar için çekilişsiz kurasız açık satış ilanları yayımlamayı sürdürüyor.