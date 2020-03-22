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    • Ekonomi
    • 23.03.2020 10:57
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    • 31.03.2020 11:28
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    tarafından açık satış yöntemi ile satışa sunulan konutların başvuruları devam ediyor

    () dar ve orta gelir düzeyine sahip olan kişilerin konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlı evler yapıp vatandaşın hizmetine sunan bir kurumdur.

    10 bin lira peşinat aylık 303 tl taksitle ev sahibi olma müjdesi

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açık satış yöntemi ile satışa sunulan konutların başvuruları devam ediyor. 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi için kura çekilişlerine devam eden TOKİ bir yandan da stoklarında bulunan konutlar için çekilişsiz kurasız açık satış ilanları yayımlamayı sürdürüyor.

    O İLLERDE SATIŞLAR BAŞLADI

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açık satış yöntemi ile satışa sunulan konutların başvuruları devam ediyor.

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