ŞEHRİN TÜM GİRİŞLERİNDE KONTROL NOKTALARI OLUŞTURULDU

Edirne Valiliğinin talimatlarıyla kente girişlerde jandarma ve sağlık ekipleri önlemlerini arttırdı. Kentin tüm girişlerinde kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri araçları durdururken, UMKE ekipleri ise araçlardaki hem sürücülerin hem de yolcuların ateşlerini ölçüyor.

Vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından bilgilendirilmelerinin ardından yolculuklarına devam ediyor. Aynı işlem şehre giren yolcu otobüsleri için de gerçekleştiriliyor. Otobüsler hem sürücüsü hem de tüm yolcularıyla tek tek kontrolden geçiriliyor.