TOKİ ev çıkmayanlara para iadesi ne zaman yapılacak, nasıl alınır?

TOKİ çıkmayanlara para iadesi ne zaman? TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde yer alan konutlara başvuru yapıp kura sonuçlarına göre listede ismi yer almayan vatandaşlar başvuru ücretlerinin nereden alınacağını öğrenmek istiyor. 81 ilde yapılacak olan konutlarda İstanbul'un Tuzla, Başakşehir ve Arnavutköy kuraları tamamlandı.
TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN, NEREDEN ALINACAK?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından yapılan konutlardan almak için kayıt parası yatıran kişilere para iadesi 5 iş günü sonrasında yapılacak.
Yani sayılan günler arasında Cumartesi ve Pazar ile 1 Mayıs gibi resmi tatilllerin olması durumunda bu tarihler atlanarak gün hesabı gerçekleştirilecek. Para iadesi için başvuru sahiplerinin kimlik belgeleri ile şahsen TOKİ başvuru parası yatırdıkları banka şubesini ziyaret etmeleri yeterli olacak.
Yani başvuru parası hangi şubeye yatırıldıysa o şubeden sadece parayı yatıran kişinin kimlik belgesi ile başvuru yapılarak paranın iadesi alınacak. Örneğin bugün gerçekleştirilen TOKİ Başakşehir kura çekilişi için ismi çıkmayan kişilere başvuru parası Cumartesi ve Pazar resmi tatil olduğu için 27 Mart 2020 Cuma günü itibari ile gerçekleştirilecek.
KURA ÇEKİLİŞİ
"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.
1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.
Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.
Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.
İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.
SÖZLEŞME İMZALANMASI
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
Sözleşme imzalama aşamasında;
Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,
Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.
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