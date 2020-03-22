Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? COVID-19 salgınının ölüme sebep olma oranı yüzde 3.4. Her ne kadar ölüm oranı düşük olsa da, dünyada her vaka ve ölüm son dakika haberi olarak duyurulduğu için insanların dikkatini çekmiş durumda. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu sorusunun cevabı merak konusu oldu. Türkiye'deki corona virüs vaka sayısı her günün akşamı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Peki, vaka ve ölü sayısında son durum ne? Bakan Koca, günlük corona virüsü brifinginde çok önemli bilgiler verdi. İşte, corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum, corona virüs hangi ilde görüldü sorusunun yanıtı…
CORONA VİRÜSÜ ÖLÜM ORANLARI
Mart ayı itibarıyla Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından açıklanan ölüm oranı %3.4'tür
Koronavirüsün akciğere etkileri neler? İyileşen koronavirüs hastalarının akciğerleri hakkında çarpıcı araştırma!
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde Kasım ayında ortaya çıkan ölümcül koronavirüs 6 kıtayı ele geçirdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel salgın ilan ettiği koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bini aştı. Koronavirüs görülen vaka sayısı ise 308 bine ulaştı. Dünyayı esir alan koronavirüs hakkında Çin'den çarpıcı bir araştırma geldi. Çinli araştırmacıların yaptığı araştırmaya göre, iyileşen koronavirüs (COVID-19) hastalarının akciğerlerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu. Buna göre, her bir hastanın akciğerlerinde buzlu cam benzeri yapılar buldular.
Koronavirüsün akciğere etkileri neler?
Çin'de yapılan bir araştırma, iyileşen koronavirüs (COVID-19) hastalarının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler buldu. Yapılan taramalar bu kişilerde kalıcı organ hasarı olduğunu gösterdi.
Koronavirüs görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesi'ne göre şimdiye dek koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı 95 bin 829 oldu. Deutsche Welle'de yer alan habere göre; iyileşen hastalarda hastalığın hafif veya orta seyrettiği ya da o kişilerin iyi bir tedavi aldığı belirtildi.
İyileşen kişilerin sayısı teselli edici olsa da öte yandan, bu kişilerin hastalık sonrasında nasıl etkilendiklerini gösteren çok az bilgi var.
TAM BİR İYİLEŞME MÜMKÜN MÜ?
Yeni koronavirüs genellikle alt solunum yollarını etkilediğinden, enfekte olanların çoğu kuru öksürük, nefes darlığı veya pnömoni (zatürre) belirtileri gösterir.
Hong Kong'da yapılan araştırma, iyileşmiş koronavirüs hastalarının akciğerlerinde hasar kalabileceğini ortaya koydu.
Hastaneden taburcu edilen 12 hastayla yapılan küçük çaplı bir araştırma, hastaların iki veya üçünün akciğer fonksiyonlarında azalma olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, uzun vadeli etkileri onaylamak için henüz çok erken olduğunu dile getirdi.
Hong Kong'daki Princess Margaret Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi Tıbbi Direktörü Dr. Owen Tsang Tak-yin, "Bazı hastalarda iyileşme sonrasında akciğer fonksiyonu yaklaşık yüzde 20 ila 30 oranında düşebilir" dedi.
AKCİĞERLERDE BUZLU CAM BENZERİ YAPILAR KEŞFEDİLDİ
Bilgisayarlı tomografide akciğerlerde sıvı veya parçacık dolu keseler görüldü; bu durumun hastalık geliştikçe giderek kötüleşebileceği kaydedildi.
Hong Kong'un bulguları, Şubat 2020'nin başlarında Wuhan'ın önceden yapılan araştırmalarını doğruladı. Yakın tarihli bir çalışmada, Wuhan Üniversitesi Zhongnam Hastanesi'nden bilim insanları 140 koronavirüs hastasının akciğer taramasını analiz etti. Buna göre, her bir hastanın akciğerlerinde buzlu cam benzeri yapılar buldular.
CORONA VİRÜSÜ NEDİR?
Corona virüsleri üst solunum yollarında enfeksiyona yol açabilen viral etkenlerden sadece bir tanesidir. Enfeksiyon pek çok bakımdan mevsimsel gripten ayırt edilemez. Hastalık daha çok hayvanlarda ortaya çıkar. Nadiren hayvanlardan insanlara, insanlardan da diğer insanlara geçiş gösterir. Çin'deki bir deniz ürünleri pazarındaki yılanlardan insanlara geçiş yaptığı düşünülmektedir?
CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR
Ağız burun yoluyla bulaşan virüs, alt solunum yollarına ve daha sonra tüm vücuda yayılabilmektedir. Ölümlerin büyük çoğunluğu alt solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olmaktadır.
CORONA VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?
- İştahsızlık ve kilo kaybı
- Ateş
- Halsizlik ve durgunluk
- Karın bölgesinin şişmesi
- Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi
- Solunum sorunları ve nezle
- Denge sorunları
CORONA VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ NE?
Hastalığın herhangi bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Antibiyotikler hastalığa karşı etkisizdir. İstirahat, dengeli beslenmek ve evde kalarak hastalığın yayılmasını engellemek yapılması gerekenlerdir.
CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?
Maske takılması, ellerin sık sık yıkanması, öksürük ve hapşırık durumunda mendil kullanılması, yabancı yüzeylerle temas sonrası ellerin hiçbir şekilde yüze, burna, ağza ve gözlere temas ettirilmemesi gerekmektedir.
Hasta kişilerden ve kapalı mekanlardan mümkün olduğunca uzak durulması hem bu virüsün hem de diğer solunum yolu virüslerinin bulaşmaması için etkili bir yöntemdir. Yeni tip corona virüs, bugüne kadar çoğu Asya'da olmak üzere 10'dan fazla ülke ve bölgede görüldü. Bu vakalar Çin halk cumhuriyetinde bulunmuş olan kişilerdi. Son 2 hafta içerisinde Çin Halk Cumhuriyeti seyahat öyküsü olup, ateş, nefes darlığı veya grip semptomları olan kişilerin hekim kontrolü önerilir.
İstanbul trafiği koronavirüs nedeniyle yüzde 1'e düştü!
İstanbul'da korona virüs nedeniyle yetkililerden gelen 'Sokağa çıkmayın, evde kalın' uyarıları mega kent İstanbul'da pazar günü kendisini hissettirdi. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren ölçülen trafik yoğunluğunda İBB Trafik uygulamasının yüzde 1 oranı ile tarihi değeri gördü. Uygulamada bütün yolların yeşile büründüğü görüldü.
Her gün binlerce yolcunun akın ettiği Yenibosna metrobüs durağında ise kimsenin olmaması dikkatlerden kaçmadı. Kara yolunda ise araç geçişlerinin oldukça az olduğu gözlendi. Normal zamanlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı boğaz köprüleri, E-5 ve TEM otoyolunun boş olduğu görüldü. Boş yollar havadan drone ile de görüntülendi.
Diğer taraftan İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanım oranı korona virüs nedeniyle yüzde 64 seviyesine kadar düşmüştü. 6 Mart Cuma günü 7 milyon 387 bin 197 kişi tarafından kullanılan toplu taşıma araçları, 13 Mart Çarşamba günü 6 milyon 188 bin 972 olurken bu sayı son olarak yüzde 64 oranına düşerek 20 Mart Cuma günü 2 milyon 214 bin 832 kişiye kadar gerilediği açıklanmıştı.
Oranın 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının ardından daha da artacağı tahmin ediliyor.
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