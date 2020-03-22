Koronavirüsün akciğere etkileri neler?

Çin'de yapılan bir araştırma, iyileşen koronavirüs (COVID-19) hastalarının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler buldu. Yapılan taramalar bu kişilerde kalıcı organ hasarı olduğunu gösterdi.

Koronavirüs görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesi'ne göre şimdiye dek koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı 95 bin 829 oldu. Deutsche Welle'de yer alan habere göre; iyileşen hastalarda hastalığın hafif veya orta seyrettiği ya da o kişilerin iyi bir tedavi aldığı belirtildi.

İyileşen kişilerin sayısı teselli edici olsa da öte yandan, bu kişilerin hastalık sonrasında nasıl etkilendiklerini gösteren çok az bilgi var.