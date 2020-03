Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? COVID-19 salgınının ölüme sebep olma oranı yüzde 3.4. Her ne kadar ölüm oranı düşük olsa da, dünyada her vaka ve ölüm son dakika haberi olarak duyurulduğu için insanların dikkatini çekmiş durumda. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu sorusunun cevabı merak konusu oldu. Türkiye'deki corona virüs vaka sayısı her günün akşamı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Peki, vaka ve ölü sayısında son durum ne? Bakan Koca, günlük corona virüsü brifinginde çok önemli bilgiler verdi. İşte, corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum, corona virüs hangi ilde görüldü sorusunun yanıtı…