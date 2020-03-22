Bu hafta çok sert hareketler geliyor! Uluslararası bankalar altın yorumlarında artık yükselecek ifadelerini kullanmaya başladı. Bunun son örneği Citigroup'tan geldi. Grup altın fiyatları için hazırladığı notta fiyatların daha uzun sürede daha güçlü seyir göstereceğini ve önümüzdeki iki yıla kalmadan altın fiyatlarındaki yükselişin şaşırtan boyutlara ulaşacağını ifade etti. Bankanın hazırladığı notta, finans kurumlarının kredi destekleri pay piyasalarında görülen düzeltme ve yeniden değerlemelerin yanında Merkez Bankalarının ve süper zenginlerin kuvvetli alımlarının etkili olduğunu belirtti. Altın bilindiği üzere halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülüyor.
ALTIN DOLARI GEÇECEK Mİ?
Bankanın hazırladığı notta, finans kurumlarının kredi destekleri pay piyasalarında görülen düzeltme ve yeniden değerlemelerin yanında Merkez Bankalarının ve süper zenginlerin kuvvetli alımlarının etkili olduğunu belirtti. Yabancı bankanın altın yorumu ve tahminin den hareketle 2011 yılında 1921 dolar ile tarihi seviyesini gören altın için 2020 ve 2021 yılında bu rekoru egale edeceğini belirtti. Citigroup İnc. altın fiyatlarının 2021 yılında 2 bin doların üzerine çıkacağını ve bu seviyeden dengelenme sağlayarak yeni zirvelere ulaşacağını tahmin ediyor.
ÜÇGEN FORMASYONU (TRIANGLE )
Teknik analizde çok sık rastlanan formasyonlardır. Farklı yönde hareket eden 2 trend çizgisi (giderek fiyatlardaki sıkışma sonucu birleşerek üçgen görüntüsü oluşturur. Sıkışma tamamlandığında formasyon tamamlanmış olur.
Aşağıdaki şekillerde görüldüğü gibi üçgenin daralan kısmına gelindiğinde hangi tarafa kırılım gerçekleşirse o yönde büyük hareketlilikler oluşur.
Tekniğin Dışında Global Gelişmelere Dikkat
Corona virüsü, ABD ve Çin arasındaki gerginlik, İran Ambargosu, zamansız Trump tweetleri gibi konularda yatırımcıların gelişmeleri yakında takip etmesi gerekiyor.
Altında Teknik Destek ve Dirençler
ALTIN – FED'in Yeni QE Hamlesine Rağmen Tepkisi Cılız
Ons Altın, hem günlükte hem de haftalıkta grafikte görülen yukarı yönlü fiyat kanalının alt bandını aşağı yönlü kırmıştı. Günlük RSI tarafı 50 seviyesinin altına çoktan gelse de, haftalık RSI(14) 50 seviyesini test ediyor. Trend anlamında yükselen kanalın kırılması, sarı metaldeki negatif eğilimin sürmesini sağlayabilir. FED'in ikinci olağanüstü faiz indirimi ve 700 milyar $'lık QE hamlesi bile sarı metalin yükselmesini sağlayamadı.
Teknik olarak aşağıda 1544/1533 bölgesi önemli. 1533'ün altında satış eğilimi güçlenerek devam edebilir ve 1483 (kanal içi yükselişin %50 düzeltmesi) – 1433(kanal içi yükselişin %61.8 düzeltmesi) gibi seviyeler gündeme gelebilir.
Olası tepkilerde ise öncelikle kanal içine tekrar girip girememesi kontrol edilmekle birlikte yukarıda 1593 seviyesi günlük ana direnç olabilir.
Destekler: 1544/1533 – 1514/1507 – 1483
Dirençler: 1564 – 1580 - 1593
Dolarda Teknik Destek ve Dirençler
DOLAR – TCMB Haftasına Girerken, 6.25'in Üzerinde KALIYOR.
USDTRY paritesi Asya seansını sakin geçirdi. FED'in faiz indirimi ve QE açıklaması her ne kadar gelişmekte olan ülke para birimleri için destekleyici olsa da, piyasaların derdi aşı olduğundan pek bir tepki gözlemlenmedi.
Ara ara 6.2860 desteğine teması bulunmakla birlikte gün içi önemli desteğin 6.25 olduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte olası kar satışlarında, grafikte görülen uptrend çizgilerine dikkat etmek gerekecek.
Olası atakların devamında ilk direnç 6.3550
TCMB'nin bu hafta Perşembe günü PPK toplantısı gerçekleşecek. FED ve diğer majör merkez bankalarının olağanüstü genişleme hamlelerinden sonra, bir süredir faiz indiren TCMB'nin yeni hamlesini takip edeceğiz.
Destekler: 6.3200 – 6.2860 – 6.2500
Dirençler: 6.3550 – 6.4000 – 6.4500
Altın ve dolar yatırımcısı bu hafta gelişmeleri sıkı takipte olmalı. Kopuşun yaşandığı yöne doğru pozisyonlarına yön vermeleri yararlarına olacaktır. Zira sert hareketler bekleniyor.
SWAP HAMLESİ
Avrupa Merkez Bankası (ECB), ABD Merkez Bankası (Fed), Kanada (BOC), İngiltere (BOE), Japonya(BOJ) ve İsviçre(SNB) merkez bankaları, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldı.
Merkez bankalarının bu swap hamlesinin, son haftalarda yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını endişeleriyle yükselen ABD dolarına erişmek için bankalar ve şirketler tarafından yapılan masrafları düşürmesi bekleniyor.
ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?
Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı.
Analistler, dolar endeksinin, geçen hafta 99,9 ile Nisan 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını, son 7 yılın en yüksek seviyelerini test eden altının ons fiyatı ile aynı yönde hareket etmesinin finans piyasalarında "ender rastlanılan bir korelasyon" olduğunu söyledi.
ALTIN FİYATLARINI YUKARI YÖNLÜ DESTEKLİYOR
Analistler, başta Fed olmak üzere küresel çapta merkez bankalarının faiz indirimine gitmesi ve salgın sebebiyle artan risk algısının, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini bildirdi.
Teknik açıdan altının onsunda 1.650 doların direnç, 1.625 doların destek konumunda olduğunu belirten analistler, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.
ENFLASYON BEKLENTİSİ
Merkez Bankası tarafından yayımlanan duyuruda 2020 yıl sonu enflasyon beklentisinin 10.01 olduğuna yer verildi. 2021 enflasyon beklentisi ise 8,51 olarak açıklandı.
ALTIN
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.
DOLAR NEDİR?
Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.