24 Mart Salı BİM aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste takvim.com.tr'de sizlerle. BİM marketlerinin 24 27 Mart 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Activex 56'lı Antibakteriyel Islak Mendil, Eyüp Sabri Tuncer 150 ml Bebek Kolonyası, Hoşgeldin Bebek Çantası, Bebek Tırnak Bakım Seti, Jenny&Willy 60×90 cm 10 adet Bebek Bakım Örtüsü, Jenny&Willy 200 ml Yenidoğan Şampuan, Jenny&Willy 60'lı Bebek Kulak Çubuğu, Dalin 800 ml yumuşatıcı, Uni Babay 3×52 adet Islak Havlu Oyna Öğren, Garnier 50 ml Kayısı Peelingi, Ace 2 lt Çamaşır Suyu ve Power Jel 1000 gr, Listerine 250 ml Zero Ağız Bakım Suyu, Ala Rose 110 ml Kolonya ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte BİM katalog ürünlerinin incelemesi..
BİM 24 27 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
Hoşgeldin Bebek Çantası 59,90 TL
Bebek Tarak ve Fırça Seti 8,95 TL
Bebek Tırnak Bakım Seti 4,95 TL
Jenny&Willy Külot Bez 19,95 TL
Jenny&Willy Yenidoğan Bebek Bezi 19,90 TL
Jenny&Willy 100 gr Bebek Sabunu 2,50 TL
Jenny&Willy 60'lı Bebek Kulak Çubuğu 2,95 TL
Jenny&Willy 1000 gr Granül Sabun 19,90 TL
Jenny&Willy 60×90 cm 10 adet Bebek Bakım Örtüsü 9,95 TL
Jenny&Willy 60'lı Bebek Temizleme Pamuğu 5,95 TL
Jenny&Willy 200 ml Yenidoğan Şampuan 9,95 TL
Activex 56'lı Antibakteriyel Islak Mendil 9,50 TL
Johnson's Baby 100'lü Bebek Kulak Çubuğu 5,95 TL
Johnson's Baby 100 gr Bebek Sabunu 2,95 TL
Johnson's Baby 200 ml Kolay Tarama Spreyi 14,90 TL
Uni Babay 3×52 adet Islak Havlu Oyna Öğren 12,90 TL
Bugs Bunny ve Tweety 150 ml Deodorant 9,95 TL
Bugs Bunny ve Tweety 50 ml Parfüm 17,90 TL
Eyüp Sabri Tuncer 150 ml Bebek Kolonyası 8,95 TL
Omo 1950 ml Çamaşır Deterjanı ve Yumoş 1008 ml 35,95 TL
Dalin 800 ml yumuşatıcı 7,95 TL
Berk 16'lı Emziren Anne Çayı 5,95 TL
Pınar 6×200 ml Devam Sütü 14,95 TL
Danino 80 ml Destek 1,95 TL
Capitol 70 ml Erkek Parfümü 16,90 TL
Shela 70 ml Kadın Parfümü 16,90 TL
Garnier 50 ml Kayısı Peelingi 18,90 TL
Dermokil 400 ml Killi Şampuan 8,95 TL
Dermokil 300 ml Saç Bakım Maskesi 9,95 TL
Listerine 250 ml Zero Ağız Bakım Suyu 9,95 TL
İpana 75 ml Pro-Sensitive Diş Macunu 8,95 TL
Naturalove 5'li Sosisli Bigudi 5,95 TL
Sleepy Natural Slim Hijyenik Ped 8,95 TL
Vileda Bezzy 10'lu Temizlik Bezi 9,95 TL
Family 40'lı Gözlük Temizleme Mendili 3,95 TL
Desto Premium 650 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı 5,95 TL
Ace 2 lt Çamaşır Suyu ve Power Jel 1000 gr 9,95 TL.
Ala Rose 75 ml El Kremi 4,95 TL
Ala Rose 110 ml Kolonya 4,95 TL
Naturalove Fiyonk Toka 5,95 TL
BİM NE ZAMAN AÇILIYOR?
Sabah erkenden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar marketin açılmasını bekliyor. Uygun fiyatlı ürünleriyle BİM'in açılış saatleri merak ediliyor. BİM haftaiçi ve haftasonu 09.00'da açılıyor.
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ NELERDİR?
Sabah 09.00'da mesai saatine başlayan BİM'in kapanış saati de ayrıca merak konusu oluyor. BİM kapanış saatine göre plan yaparak marketlere gelecek olanlar 21.00'dan önce BİM'e gelmeleri gerekiyor. Bu saatten itibaren tüm kasalar kapanıyor ve alışverişe izin verilmiyor.
BİM girişlerindeki esrarengiz iki kapının sırrı
BİM'den alışveriş yapan herkes fark etmiştir. Her market girişinde tek kapı bulunurken BİM'e girerken ardı ardına iki kapıdan geçerek marketin içine ulaşabiliyoruz. Peki bunun sebebini hiç merak ettiniz mi?
Konu hakkında birden fazla iddia var. İlki ve en olası gibi gözükenle başlayalım...
BİM'e ürün getiren tedarikçilerde bu iki kapıdan dışta olanının anahtarı bulunuyor. BİM gece geç saatlerde ya da sabah erken saatlerde kapalı olduğu anlarda malı indiren kamyoncular kapıyı açarak getirdikleri ürünleri buraya bırakıp gidiyorlar.
BİM çalışanları marketi açtıklarında bu ürünleri iki kapı arasındaki bu korunaklı bölgeden alıyor ve market raflarına ya da depoya yerleştiriyor.
Diğer bir iddia ise iki kapı olmasının sebebinin içerideki sıcaklığı sabit tutmak için olduğu yönünde. Zira ilk ruhsat projesinde iki kapı arası sterilizasyon mekanizması kurulacağı planlanmış ancak sonra sterilizasyon iptal edilmiş. Ama BİM projeyi değiştirmek istemeyince iki kapılı giriş planını devam ettirmiş. Böylece dışarıdan gelen soğuk ya da sıcak havanın marketin içindeki sıcaklığı etkilenmemesi sağlanmış.
Son iddia ise hırsızlığı engellemek için iki kapıda ısrar edilmesi. Marketten herhangi şey çalan hırsızın iki kapıdan hızlıca kaçması daha zor olacağı için iki kapı sistemi marketin yararına olan bir durum. Zira çıkışta kasa var, ancak girişte hırsızın kaçmasını engelleyecek bir güvenlik yok.
BİM'in kuruluşu ve Cüneyd Zapsu ile ortaklığı :
Cüneyt Zapsu ve kardeşi Aziz Zapsu 1994 yıllarında BİM'i kurarken Mustafa Latif Topbaş da kurucu ortaklardan biriydi. Zapsu ailesi 2003 yılında BİM hisselerini satıp ortaklıktan çıktı. BİM'de ilk başta İdare Meclisi Başkan Vekili olarak görev yapan Topbaş, 2005 yılından itibaren İdare Meclis Başkanlığı, 2010 yılından itibaren ise İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. BİM 2005'te 496 milyon dolarlık piyasa değeri ile halka açıldı. Topbaş'ın Ülker ile ortaklığı : Mustafa Latif Topbaş kızını Ülker ailesine gelin verdikten sonra iş ortaklığına da adım attı. 1996 yılında, Mustafa Topbaş, Ülker ailesi ile ortak Ak Gıda'yı kurdu.
BİM ne demek?
BİM'in anlamı Birleşik Marketler A.Ş'dir ve BİM kısaca bu açılımın kısaltılmış ifadesidir. 1994 yılında 21 mağaza ile işe başlayan BİM, 2013 yılında 2009 mağaza sayısına ulaştı.
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