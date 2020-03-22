BİM markette görevli üst düzey yetkiliye ulaştık ve sosyal medyada onca başlık açıldığı halde, net bir cevap olmamasının nedenini sorduk ve bunun için 3 ayrı yetkiliden 3 ayrı cevap aldık... 1.cevap şu; hava sirkülasyonunu engellemek içerdeki sıcaklığı sabit tutmak için. Peki dışarı çıkarken 1 kapı var, o zaman sıcaklığı nasıl dengeliyorsunuz dediğimizde , haklısınız cevabını verdi :) Birde hırsızın giriş kapısından çıkışını engellemek için, çünkü çıkışta kasa var ama girişte kimse yok dedi.

BİM girişlerindeki esrarengiz iki kapının sırrı

BİM'den alışveriş yapan herkes fark etmiştir. Her market girişinde tek kapı bulunurken BİM'e girerken ardı ardına iki kapıdan geçerek marketin içine ulaşabiliyoruz. Peki bunun sebebini hiç merak ettiniz mi?

Konu hakkında birden fazla iddia var. İlki ve en olası gibi gözükenle başlayalım...