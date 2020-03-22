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    • Ekonomi
    • 23.03.2020 10:35
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    • 27.03.2020 19:56
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    2020 Asgari geçim indirimi () ne kadar?

    , medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılması oluyor. Çalışan vatandaşlar maaşlarının içinde ne kadar AGİ aldıklarını merak ediyor. Asgari geçim indirimi (AGİ) ne kadar? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

    2020 Mart ayı AGİ ve ücretler değişti! Hemen kontrol edin

    Mart ayında AGİ ödemelerine zam geldi mi? 2020 yılı AGİ ödemeleri ne oldu? 2020 yılındaki asgari ücret zammı ile AGİ değişikliği hakkında detaylar takvim.com.tr'de.

    Mart Ayı AGİ

    Asgari ücret ile çalışanların aylık ücretleri hesaplandıktan sonra yıllık gelir vergisi ile birlikte AGİ hesaplaması yapılır ve bu hesaplamadan sonra kalan tutar üzerinden vergi alınır. Bu yüzden AGİ önemlidir. AGİ hesaplamasında en önemli faktörle çocuk sayısı ve eşinizin durumudur.

    2020 yılının Mart Ayında AGİ Tablosu Şu Şekildedir.

    Bekâr çalışan 220 TL

    Evli eşi çalışmayan kişiler 264 TL

    Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297 TL

    Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331 TL

    Evli eşi çalışmayan 3 ve üzeri çocuklu 375 TL

    Evli ve eşi çalışan kişiler ise 220 TL

    AGİ almaktadır. Bu rakamlar sizin alacağınız ücretin üzerine eklenecektir. Asgari ücretli olarak çalışsanız da daha yüksek maaşla çalışsanız da bu ücretler hesabınıza yatacaktır.

    2020 AGİ TUTARLARI TABLOSU

    Bekar 220,73TL

    Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

    Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

    Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

    Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

    Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

    Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

    Evli eşi çalışan 220,73 TL

    Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

    Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

    Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

    Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

    Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

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