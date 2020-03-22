Mart Ayı AGİ

Asgari ücret ile çalışanların aylık ücretleri hesaplandıktan sonra yıllık gelir vergisi ile birlikte AGİ hesaplaması yapılır ve bu hesaplamadan sonra kalan tutar üzerinden vergi alınır. Bu yüzden AGİ önemlidir. AGİ hesaplamasında en önemli faktörle çocuk sayısı ve eşinizin durumudur.

2020 yılının Mart Ayında AGİ Tablosu Şu Şekildedir.

Bekâr çalışan 220 TL

Evli eşi çalışmayan kişiler 264 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331 TL

Evli eşi çalışmayan 3 ve üzeri çocuklu 375 TL

Evli ve eşi çalışan kişiler ise 220 TL

AGİ almaktadır. Bu rakamlar sizin alacağınız ücretin üzerine eklenecektir. Asgari ücretli olarak çalışsanız da daha yüksek maaşla çalışsanız da bu ücretler hesabınıza yatacaktır.