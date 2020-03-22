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    • Ekonomi
    • 22.03.2020 11:58
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    • 22.03.2020 11:58
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    duyurdu: 5 nokta hariç tüm dış seferler durduruluyor!

    'de ortaya çıkan ve 6 kıtaya yayılan yeni tip koronavirüs hakkında açıklama yapan () Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı , Washington, , Addis Ababa ve dışındaki tüm dış hat seferlerinin 27 Mart itibarıyla durdurulacağını açıkladı.

    5 nokta hariç tüm dış seferler durduruluyor!

    () Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İker Aycı, , Washington, , Addis Ababa ve dışındaki tüm dış hat seferlerinin 27 Mart itibarıyla durdurulacağını açıkladı.

    Korona virüs nedeniyle dünya genelinde alınan önlemlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Bu kapsamda 'de de alınan önlemler kapsamında toplam 68 ülkeye uçuş kısıtlaması getirilmişti. Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları da 27 Mart itibarıyla 5 uçuş noktası hariç dış hatlardaki tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.

    5 NOKTA HARİÇ TÜM DIŞ SEFERLER DURDURULUYOR!
    Katıldığı bir televizyon programında THY'nin operasyonlarına ilişkin yeni gelişmeleri paylaşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İker Aycı, 27 Mart itibarıyla New York, Washington, Hong Kong, Addis Ababa ve Moskova seferleri dışındaki tüm dış hat seferlerinin durdurulacağını açıkladı.

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