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    • Ekonomi
    • 22.03.2020 11:44
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    • 22.03.2020 11:49
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    Koronavirüs salgını araç talebini artırdı! Otomativ pazarı şaha kalkacak!

    Yeni tip ölümcül koronavirüs 6 ülkeyi etkisi altına aldı. Dünya genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aşarken 308 bini aşkın kişide virüs tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü küresel salgın olarak açıkladı. , koronavirüs ile ilgili bir dizi önlemler alırken vatandaşların toplu ortamlardan uzak durmaları gerektiğini söyledi. Koronavirüs nedeniyle toplu taşıma araçlarına binmekten korkan vatandaşlar, şahsi araçlara yöneldi. sektörü veri ve analiz şirketi 'nın, Covid-19 salgınının otomotiv sektörüne ilk etkilerini analizi, salgının önümüzdeki 3 ayda tedarik zincirinde yaratacağı sıkıntılara rağmen, birikecek talebin gibi satışa dönmeye başlayacağını ve pazarda yükselmenin süreceğini ortaya koydu.

    Koronavirüs salgını araç talebini artırdı!

    Sıfır araca ulaşmanın bir süre daha zorlaşacağını vurgulayan Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, buna karşın, yılın başında ön gördükleri 710 bin adetlik pazar büyüklüğünün salgın dolayısıyla azalmayacağını vurguladı ve ekledi:
    "710 bin adetlik pazar tahminimizi Koronavirüsün yarattığı etkilere rağmen ertelenmiş talep, düşmeye devam eden faizler ve büyüme beklentileri nedeniyle hala koruyoruz.

    TEMMUZ AYINDA PATLAMA OLACAK
    "Ayrıca, markaların sene başında, daha bu salgın yayılmadan önce yüksek adetlerde üretim siparişleri vermesi de pazarı yukarıya taşıyacaktır.

    "Koronavirüs salgınının önümüzdeki 3 ayda tedarik zincirinde yaratacağı sıkıntılara rağmen, birikecek talep Temmuz gibi satışa dönmeye başlayacak ve pazar yükselmeye devam edecektir."

    Son iki senedir ertelenen talebin 2020 yılının hemen başında araç siparişlerinde önemli ölçüde yükselişe neden olduğunu ve pazarı yukarı taşıdığını belirten Hüsamettin Yalçın, şöyle anlattı:

    "Otomobil satın almak isteyenler başına kadar çok ciddi bir talep yarattılar. Hatta birçok marka Nisan'dan Haziran'a kadar olan dönem için tüm araçlarını sattığını ve 'a gün yazdıklarını bile belirtti. Şu anda talep, enteresandır ki, Koronavirüs salgınına rağmen artarak devam ediyor. Çünkü, salgınla birlikte insanlar hijyen endişeleri sebebiyle toplu taşıma kullanmak yerine kendilerine ait bir otomobil satın almak istiyor. Bu da talebi canlı tutuyor.

    "Tüm bu etkenler düşünüldüğünde Mart ve Nisan ayı satışlarının zaten gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Cardata olarak, bu iki ay için toplamda 160 bin adet civarı bir pazarı tahmin ediyoruz."

    Bu dönemde, otomobillere olan talebin sıfır araca ulaşmada yaşanan zorluklar nedeniyle yüksek seyredeceğini de belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "İkinci el pazarı için yapmış olduğumuz detaylı araştırmalar ve Cardata ikinci el araç fiyatlandırma sistemini kullanan yaklaşık 750 yetkili satıcıdan aldığımız fiyat bilgileri, yükseliş trendinin devam ettiğini gösteriyor.
    "İkinci el araç fiyatları Mart ayında da yükselmeye devam ediyor. Sıfır kilometre araç tedarikinin yetersiz olması nedeniyle cebinde parası olan müşteri ikinci ele yöneliyor. Böylelikle talep yine ikici ele kayıyor.
    "Tüm bunların farkında olan ikinci el satıcısı da, araç fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi bu suni bir yükseliş. Yani piyasadaki satılan ikinci el araçlara göre olan bir yükseliş değil."

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