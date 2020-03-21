Türkiye kapalı olan yerler nereler? Market, fırın, kuaför, cafe, spor salonu, pazarlar kapalı mı?

Türkiye'de kapalı olan yerler nereler? Market, fırın, kuaför, cafe, spor salonu, pazarlar kapalı mı? Türkiye genelinde Koronavirüsle mücadele devam ediyor. Vatandaşların sosyal alanlardan uzak durması ve evden çıkmaması isteniyor. Virüsün yayılmasını engellemek için mekanlar da bir bir kapatılıyor. Bu süreçte tehlike geçene kadar evde kalmak ve kalabalıklardan uzak durmak gerekiyor. İşte, Türkiye'de kapalı olan yerler listesi…

KUAFÖR FIRIN MARKET KAPALI MI?

Genelge ile vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle anılan virüsün yayılımını artırarak vatandaşlar açısında riskli olabilecek; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. işyerlerin faaliyetleri bugün 18:00 saati itibariyle geçici süreliğine durdurulacak.