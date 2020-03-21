Türkiye kapalı olan yerler nereler? Market, fırın, kuaför, cafe, spor salonu, pazarlar kapalı mı?

Türkiye'de kapalı olan yerler nereler? Market, fırın, kuaför, cafe, spor salonu, pazarlar kapalı mı? Türkiye genelinde Koronavirüsle mücadele devam ediyor. Vatandaşların sosyal alanlardan uzak durması ve evden çıkmaması isteniyor. Virüsün yayılmasını engellemek için mekanlar da bir bir kapatılıyor. Bu süreçte tehlike geçene kadar evde kalmak ve kalabalıklardan uzak durmak gerekiyor. İşte, Türkiye'de kapalı olan yerler listesi…
KUAFÖR FIRIN MARKET KAPALI MI?
Genelge ile vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle anılan virüsün yayılımını artırarak vatandaşlar açısında riskli olabilecek; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. işyerlerin faaliyetleri bugün 18:00 saati itibariyle geçici süreliğine durdurulacak.
CAFELER KAPALI MI?
Geçtiğimiz gün yayınlanan genelge ile; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu.
Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri geçici olarak ertelendi.
Toplu olarak vatandaşları bir arada bulunduğu "Taziye Evleri"nin faaliyetleri durduruldu.
14 GÜN KURALINA UYMAYANA KÖTÜ HABER
Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs vakalarının ardından Sağlık Bakanlığı aldığı önlemlerle diğer ülkelere örnek olmaya devam ederken yurt dışında gelen ve 14 gün kuralına uymayanların dışarıda yakalandığı anda karantinaya alınarak 14 gün gözlem altına alınacağı iddia edildi.
Son zamanlarda sosyal medyada yer alan aralarında birçok ünlünün de yer aldığı ve yurt dışından gelmelerine rağmen bazı vatandaşların 14 gün kuralına uymadığı şeklinde paylaşımlara tepkiler yine sosyal medyadan geliyor.
Bazı vatandaşlar, 14 gün kuralına uymayanlara ceza verilmesi konusunda paylaşımlar yaparken, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'nın gelen şikayetleri değerlendireceği belirtildi.
Toplu açık alanlarda, kafe, kahvehaneler ve alışveriş merkezlerinde gezen bu kişiler hakkındaki şikâyetlerin artması üzerine iki bakanlığın harekete geçeceği iddia ediliyor. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının konuyu değerlendirdiği ve bu kapsamda evde 14 gün istirahat etmesi kuralına gerektiği halde uymayanların da dışarıda yakalandığı anda karantinaya alınarak 14 gün gözlem altına alınacağı iddia edildi.
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