AVM'ler kapatıldı mı sorusu hakkında araştırmalar hız kazandı. İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine "koronavirüs tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderildi. Genelgeyle, tiyatro, sinema, lokanta, kahvehane, internet kafe, kapalı çocuk oyun alanları gibi birçok alanın faaliyetleri durduruldu. Bu kapsamda vatandaşlar AVM'ler saat kaçta açılacak ve kapanacak sorusu hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte AVM çalışma açılış saatleri...
AVM'LER KAPALI MI OLACAK?
AVM'lerin kapalı olacağına dair bilgi yer almıyor. Ancak AVM içerisinde genelgede yer alan bazı mekanlar kapalı olacak.
AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?
Koronavirüs tehditi nedeniyle AVM çalışma saatlerindeki değişikliğe gidildi. Alışveriş merkezlerinde 10.00-22.00 olan açılış kapanış saatleri 12.00-20.00 olarak düzenlendi.
KORONAVİRÜS NEDENİYLE NERELER KAPATILDI?
Toplu olarak vatandaşları bir arada bulunduğu "Taziye Evleri"nin faaliyetleri de durduruldu.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.
Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.
STK'LARIN GENEL KURULLARI, EĞİTİMLERİ VE TOPLANTILARI ERTELENDİ
Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, vakıf ) genel kurulları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) geçici olarak ertelendi.
Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu "Taziye Evleri"nin faaliyetleri bugün saat 24:00 itibariyle durduruldu.
Bakanlık söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.
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