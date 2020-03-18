STK'LARIN GENEL KURULLARI, EĞİTİMLERİ VE TOPLANTILARI ERTELENDİ

Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, vakıf ) genel kurulları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) geçici olarak ertelendi.

Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu "Taziye Evleri"nin faaliyetleri bugün saat 24:00 itibariyle durduruldu.

Bakanlık söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.