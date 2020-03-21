Bakan Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan "21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü" vesilesiyle bir mesaj paylaştı.
Albayrak, mesajında "Kocaman yüreklerinde taşıdıkları kocaman sevgileri ile bizlerin hayatına tarif edilemez bir güzellik katan Down Sendromlu kardeşlerimizin her zaman yanındayız. #21MartDownSendromuFarkındalıkGünü" ifadelerine yer verdi.
Albayrak, mesajında "Kocaman yüreklerinde taşıdıkları kocaman sevgileri ile bizlerin hayatına tarif edilemez bir güzellik katan Down Sendromlu kardeşlerimizin her zaman yanındayız. #21MartDownSendromuFarkındalıkGünü" ifadelerine yer verdi.
Kocaman yüreklerinde taşıdıkları kocaman sevgileri ile bizlerin hayatına tarif edilemez bir güzellik katan Down Sendromlu kardeşlerimizin her zaman yanındayız.#21MartDownSendromuFarkındalıkGünü pic.twitter.com/XIxWa75hit— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 21, 2020
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