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    • Ekonomi
    • 21.03.2020 13:09
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    • 21.03.2020 13:09
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    'tan mesajı

    , hesabı Twitter'dan "" vesilesiyle bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, mesajında " kardeşlerimizin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak'tan anlamlı mesaj
    Bakan Albayrak, hesabı Twitter'dan "21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü" vesilesiyle bir mesaj paylaştı.

    Albayrak, mesajında "Kocaman yüreklerinde taşıdıkları kocaman sevgileri ile bizlerin hayatına tarif edilemez bir güzellik katan Down Sendromlu kardeşlerimizin her zaman yanındayız. #21MartDownSendromuFarkındalıkGünü" ifadelerine yer verdi.

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