Uçuş yasağı olan ülkeler hangileri sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17:00 itibariyle Ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.
UÇUŞ YASAĞI OLAN ÜLKELER
Türkiye'den, Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya düzenlenen uçuşların 14 Mart saat 08.00'den itibaren, 17 Nisan tarihine kadar askıya alınmıştı.
16 Mart'ta İngiltere, İsviçre, Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuşlar yasaklandı.
21 Mart 2020 saat 17:00 itibariyle Ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ükeye daha uçuşlar durduruldu.
KORONAVİRÜS SALGININDA SON GELİŞMELER
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 270 bine yaklaşırken, can kaybı da 11 bini geçti.
Virüsün ortaya çıktığı Çin'de ikinci kez "ülke içi kaynaklı" vaka görülmezken, tamamı yurt dışından gelenlerde olmak üzere 39 yeni vaka tespit edildi, 3 can kaybı yaşandı. Çin'de salgının başından beri 80 bin 967 kişiye virüs bulaşırken, 3 bin 248 kişi hayatını kaybetti, 71 bin 150 kişi ise sağlığına kavuştu.
New York'ta Kovid-19 nedeniyle zorunlu olmayan tüm iş yerleri kapanacak.
Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son 24 saat içinde 627 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4 bin 32'ye çıktı. İtalya'da virüs bulaşan kişi sayısı ise 5 bin 986 artarak 47 bin 21'e yükseldi.
Virüsten en fazla etkilenen ülkelerden İran'da ise can kaybı 149 artarak 1433'e çıktı. Vaka sayısının dünden itibaren 1237 arttığı ve 19 bin 644'e yükseldiği belirtilirken, 6 bin 745 kişinin de taburcu edildiği kaydedildi.
İspanya'da ise can kaybı sayısı son 24 saatte 235 artarak 1002 oldu. Vaka sayısı da 19 bin 980'e çıktı.
AVRUPA'DA ÖNLEMLER ARTIYOR
Fransa'nın Nice kentinde saat 20.00'den itibaren sokağa çıkmak yasaklandı. İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında kısıtlayan uygulama çerçevesinde bu hafta sonu tren garlarında kontrollerin sıkılaştırılacağını açıkladı.
Almanya'da Bavyera eyaletinde sokağa çıkma sınırlandırıldı. Baden Württemberg eyaletinde dışarıda 3 kişiden fazla topluca dolaşmalara yasak getirildi.
Bosna Hersek'te cuma namazları sınırlı sayıda insan ile kılınırken, bu gece yarısından itibaren toplu taşımanın askıya alınacağı bildirildi.
Avusturya'daki Halk Partisinden (ÖVP) bir milletvekilinde Kovid-19 tespit edilmesiyle virüs parlamentoya da sıçradı. Ülkedeki sokağa çıkma kısıtlaması 13 Nisan'a kadar uzatılırken, vaka sayısı 2 bin 388'e çıktı. Son 5 günde yaklaşık 100 bin kişi ise işsizlik başvurusunda bulundu.
Yunanistan'ın Attika bölgesinde tüm park, bahçe ve ormanlık alanlara girişler yasaklandı, Ege adalarına seyahatlere kısıtlama getirildi. Yarından itibaren anakara ile adalar arasında sefer yapan gemilerde yalnızca adalarda ikamet ettiğine dair belgesi olanların seyahat etmesine izin verilecek.
İsviçre Federal Konseyi, salgından zarar gören şirketleri ve işçileri desteklemek için 32 milyar İsviçre frangı tutarında yeni yardım paketi açıkladı. İsviçre'deki vaka sayısı 4 bin 840'a, can kaybı ise 51'e yükseldi.
Malezya hükümeti, günlük faaliyetleri kısıtlama uygulamasını daha etkili kılmak için orduyu görevlendirme kararı aldı. Malezya'daki vaka sayısı 1030'a çıktı.
İsrail, ülke içindeki camilerde cuma namazı kılınmayacağını açıkladı.
Gambiya, salgın nedeniyle 13 Avrupa ülkesine seyahat yasağı getirdi.
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