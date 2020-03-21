Uçuş yasağı olan ülkeler hangileri sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17:00 itibariyle Ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

UÇUŞ YASAĞI OLAN ÜLKELER

Türkiye'den, Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya düzenlenen uçuşların 14 Mart saat 08.00'den itibaren, 17 Nisan tarihine kadar askıya alınmıştı.

16 Mart'ta İngiltere, İsviçre, Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuşlar yasaklandı.

21 Mart 2020 saat 17:00 itibariyle Ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ükeye daha uçuşlar durduruldu.