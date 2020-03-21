Markette manavda pazarda yeni dönem: Artık seçmece yok

Dünyaya yayılan Coronavirüs tehdidine karşı ülkemizde çarşıpazarda alınan tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Ticaret Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen talimatta; market ve pazar alışverişlerinde alınacak tedbirler sıralandı. Buna göre; sebze ve meyveler tüketici tarafından seçilmeyecek. Pazar tezgah aralıkları geniş tutulacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, perakende ve toptan satışlara yönelik alınan tedbirleri şöyle sıraladı:
Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak.
Pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak, tezgah aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmayacak.
Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak.
Pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak, tezgah aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmayacak.
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