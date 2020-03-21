Markette manavda pazarda yeni dönem: Artık seçmece yok

yayılan Coronavirüs tehdidine karşı ülkemizde çarşıpazarda alınan tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.'nca 81 il valiliğine gönderilen talimatta; market ve pazar alışverişlerinde alınacak tedbirler sıralandı. Buna göre; sebze ve meyveler tüketici tarafından seçilmeyecek. Pazar tezgah aralıkları geniş tutulacak.perakende ve toptan satışlara yönelik alınan tedbirleri şöyle sıraladı:Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılanhijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak.Pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak, tezgah aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak