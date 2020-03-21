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    • Ekonomi
    • 21.03.2020 Gazete
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    Limon yaktı!

    Limona artan talep fiyatları uçurdu. Geçen hafta dalında kilosu 4 lira olan limon, 7 liraya kadar yükseldi. Mersin Sebze ve Meyve Hali'nde limon satışı yapan Süleyman Demir, limonun yoğun talep gördüğünü söyledi.

    Limon yaktı!
    Limona artan talep fiyatları uçurdu. Geçen hafta dalında kilosu 4 lira olan limon, 7 liraya kadar yükseldi. Mersin Sebze ve Meyve Hali'nde limon satışı yapan Süleyman Demir, limonun yoğun talep gördüğünü söyledi. Virüslere karşı limonla ellerini yıkadıklarını kaydeden Demir, "Coronavirüs nedeniyle tüm narenciye kesimine talep arttı. Ama limona ayrı bir talep var. Fiyatı artıyor" dedi.

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