Akaryakıt fiyatlarında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle bu hafta akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirimler yapıldı. Milyonlarca araç sahibi ilgilendiren akaryakıt fiyatlarına gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına ortalama 11 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 4 kuruş zam yapılacak. Peki, 21 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatı kaç TL? İşte detaylar...
21 MART BENZİN VE MAZOT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,29 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,40 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,30 liraya, İzmir'de 5,31 liradan 5,42 liraya yükselecek.
Buna göre Ankara'da ortalama 5,28 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,32 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,23 liraya, İzmir'de 5,29 liradan 5,33 liraya çıkacak.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
BRENT PETROLÜN VARİLİ FİYATI 30 DOLARIN ÜSTÜNÜ GÖRDÜ
Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda yükselerek 30,31 dolara ulaştı. Dün 29,42 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 28,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 13.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 6 artışla 30,31 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 27,88 dolardan alıcı buldu.
Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tarihi düşüşlerin görüldüğü petrol fiyatlarının yükselişinde merkez bankaları ve hükümetlerin ekonomiyi desteklemek için aldığı kararlar etkili oluyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde tırmanan Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki fiyat savaşlarına, orta bir yol bulunarak müdahale edilebileceğini açıklamasıyla petrol fiyatlarında yukarı yönlü yükseliş hız kazanıyor.
Öte yandan ABD, Çin ve Hindistan gibi petrol ithal eden ülkelerin, düşük petrol fiyatlarından yararlanarak stratejik petrol rezervlerini doldurma yoluna gitmesi fiyatların yükselmesine katkıda bulunuyor.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kovid-19 salgınının küresel ekonomiyi baskılamasından dolayı küresel büyüme tahmini neredeyse yarı yarıya düşürerek yüzde 2,5'ten yüzde 1,3'e çekmişti. Ayrıca petrol fiyatlarına ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, Brent petrolün fiyatının bu yıl varil başına ortalama 41 dolarda kalacağının beklendiği kaydedilmişti.
Brent petrolde teknik olarak 30,97 ile 31,66 dolar aralığının direnç, 30,28 ile 29,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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