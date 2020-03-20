Akaryakıt fiyatlarında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle bu hafta akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirimler yapıldı. Milyonlarca araç sahibi ilgilendiren akaryakıt fiyatlarına gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına ortalama 11 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 4 kuruş zam yapılacak. Peki, 21 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatı kaç TL? İşte detaylar...

21 MART BENZİN VE MAZOT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,29 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,40 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,30 liraya, İzmir'de 5,31 liradan 5,42 liraya yükselecek.

Buna göre Ankara'da ortalama 5,28 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,32 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,23 liraya, İzmir'de 5,29 liradan 5,33 liraya çıkacak.