Emeklilik, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde sigortalı olarak çalışanların yaşlandıklarında en büyük amacıdır. Emeklilik maaşı ile birlikte yaşlılar temel ihtiyaçlarını daha kolay bir şekilde karşılayabilirken; yaşamsal standartlarını da koruyabiliyorlar. Kişiler ne zaman emekli olabileceğine dair araştırmalarını her daim yaparlar.
Kadınlara Doğum Borçlanması İle Erken Emeklilik Şansı
Kadınlara özel olarak tanılan doğum borçlanması hakkıyla, çalışan anneler çalışma hayatından doğum ve sonrasındaki istirahat dönemi nedeniyle uzak kalan kişilerin geriye dönük olarak prim ödemesi yapmalarının yolu açılır. Sigortalı olarak çalışanların üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonraki iki yıllık süreyi geçmemesi şartıyla SGK'ya borçlanması mümkündür. Doğum borçlanması için bebeğin yaşaması gerekir. Aynı zamanda iki yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen veya doğumun ardından evlatlık verilen her çocuk için sigortalı kadın çalışanlar da doğum borçlanması hakkından yararlanabilirler.
Erkeklere Askerlik Borçlanması İle Erken Emeklilik Müjdesi
Erkeklere özel olarak tanılan askerlik borçlanması hakkıyla, çalışan erkekler vatani görevi nedeniyle iş hayatından uzak kalmadıkları döneme dair geriye dönük olarak prim ödemesi yapılabilirler. Askerlik borçlanmasından yararlanmak için vatandaşların er veya erbaş olarak silahaltına alınmış olması gerekir. Aynı zamanda yedek subaylık okulunda geçen süre ve bu okula hazırlık aşamaları da askerlik borçlanması hakkının içinde değerlendirilir. Askerlik borçlanmasının süresi tamamen askerlik zamanıyla aynıdır.
Yurtdışı Borçlanması İle Erken Emeklilik
Çalışma hayatının büyük bölümünü yurtdışında geçiren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için erken emeklilik hakkı getirilmiştir. Borçlanılacak süre içinde Türkiye'de herhangi bir kurumda sigortalı olmamaları gerekir. Yurtdışında çalışma hayatının olduğuna dair belgelendirme yapan vatandaşlar bu süreyi geriye dönük olarak borçlanabiliyorlar.
Prim Günü ve Sigortalılık Süresi İle Erken Emeklilik Hakkı
Yaş haddinden emeklilik olarak adlandırılan prim emekliliğinde 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartı aranılır. 1999 ve öncesinde sigorta girişi olan kadınlar 58; erkekler ise 60 yaşında emekli olabiliyorlar. 9 Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanların erken emeklilik için 4500 prim günü ve Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girenlerin ise 5400 prim günü şartını doldurmuş olması gerekir.
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