Kadınlara Doğum Borçlanması İle Erken Emeklilik Şansı

Kadınlara özel olarak tanılan doğum borçlanması hakkıyla, çalışan anneler çalışma hayatından doğum ve sonrasındaki istirahat dönemi nedeniyle uzak kalan kişilerin geriye dönük olarak prim ödemesi yapmalarının yolu açılır. Sigortalı olarak çalışanların üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonraki iki yıllık süreyi geçmemesi şartıyla SGK'ya borçlanması mümkündür. Doğum borçlanması için bebeğin yaşaması gerekir. Aynı zamanda iki yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen veya doğumun ardından evlatlık verilen her çocuk için sigortalı kadın çalışanlar da doğum borçlanması hakkından yararlanabilirler.