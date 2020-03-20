Koronavirüsten etkilenen esnafın borcuna 3 ay erteleme!

21 maddelik ekonomik tedbir paketinde işverenden işçiye emekliden ihtiyaç sahiplerine pek çok farklı kesim için süresi 6 aya kadar çıkan teşvik, destek, muafiyet, indirim ve borç erteleme gibi avantajlar sunulacak.

Söz konusu maddelerden biri ise içinde bulunduğumuz olağanüstü halde esnaf ve sanatkarların bir nebze de olsa içini rahatlatacak.