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    • 19.03.2020 23:20
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    Son dakika: Avrupa ları yükselişle kapandı

    Son dakika haberi! Avrupa ları günü yükselişle tamamladı. Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 2,1'lik düşüşle 1,068 seviyelerinden işlem görüyor.

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

    Avrupa ları günü yükselişle tamamladı.

    Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 2,91 artışla 287,8 puana çıktı.

    'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 artarak 5.151,61 puana, 'da DAX 30 endeksi yüzde 2 değer kazanarak 8.610,43 puana, 'da CAC 40 endeksi yüzde 2,68'lik artışla 3.855,5 puana, 'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,29'luk yükselişle 15.466,97 puana ulaştı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 2,1'lik düşüşle 1,068 seviyelerinden işlem görüyor.

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