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    • 19.03.2020 14:28
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    Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler hangileri? 19 Mart 2020 en çok değer kazanan hisseler

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında en çok değer kazanan 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Şok Marketler hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 6,71 oranında yükselerek 7,32'den işlem gördü.

    Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler hangileri?

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Şok Marketler 7,32 6,86 6,71
    Bizim Mağazaları 7,27 6,82 6,60
    İş Finanasal Kiralama 2,75 2,60 5,77
    Bim Mağazalar 51,95 49,20 5,59
    Anadolu Efes 17,24 16,39 5,19
    Migros Ticaret 19,27 18,32 5,19
    Deva Holding 7,62 7,41 2,83
    Alkim Kimya 43,00 42,10 2,14
    Şişe Cam 3,86 3,78 2,12
    Trakya Cam 2,54 2,49 2,01
    Soda Sanayii 4,62 4,53 1,99
    İş Y. Men. Değ. 3,60 3,53 1,98
    Albaraka Türk 1,07 1,05 1,90
    Petkim 2,85 2,80 1,79
    Eczacıbaşı İlaç 3,03 2,98 1,68
    Sabancı Holding 7,48 7,36 1,63
    Anadolu Cam 2,52 2,48 1,61
    Doğan Holding 1,32 1,30 1,54
    Alarko GMYO 9,92 9,77 1,54
    İpek Doğal Enerji 5,92 5,84 1,37

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