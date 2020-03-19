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    • Ekonomi
    • 19.03.2020 23:08
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    • 19.03.2020 23:08
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    da 19 Mart Perşembe günü en çok değer kazanan hisseler hangileri oldu?

    da 19 Mart Perşembe günü en çok değer kazanan hisseler hangileri oldu sorusu piyasaları yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Borsa İstanbul 19 Mart Perşembe gününü düşüşle kapattı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kaybıyla 85.195,39 puandan tamamladı.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kaybıyla 85.195,39 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 381,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,25 azalırken, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,22 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 7,56 ile spor oldu.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    İş Finansal Kiralama 2,86 2,60 10,00
    Bizim Mağazaları 7,50 6,82 9,97
    İş Y. Men. Değ. 3,84 3,53 8,78
    Bim Mağazalar 52,20 49,20 6,10
    Karel Elektronik 10,16 9,60 5,83
    Migros Ticaret 19,37 18,32 5,73
    İş GMYO 1,31 1,25 4,80
    Anadolu Efes 17,14 16,39 4,58
    Deva Holding 7,73 7,41 4,32
    Petkim 2,92 2,80 4,29
    İpek Doğal Enerji 6,06 5,84 3,77
    Ülker Bisküvi 18,55 17,90 3,63
    Trakya Cam 2,58 2,49 3,61
    Net Holding 1,23 1,19 3,36
    Şok Marketler 7,09 6,86 3,35
    Sabancı Holding 7,60 7,36 3,26
    Soda Sanayii 4,67 4,53 3,09
    Alarko GMYO 10,02 9,77 2,56
    Alkim Kimya 43,16 42,10 2,52
    Koç Holding 13,88 13,54 2,51

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