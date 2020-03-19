Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kaybıyla 85.195,39 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 381,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,25 azalırken, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,22 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 7,56 ile spor oldu.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Finansal Kiralama
|2,86
|2,60
|10,00
|Bizim Mağazaları
|7,50
|6,82
|9,97
|İş Y. Men. Değ.
|3,84
|3,53
|8,78
|Bim Mağazalar
|52,20
|49,20
|6,10
|Karel Elektronik
|10,16
|9,60
|5,83
|Migros Ticaret
|19,37
|18,32
|5,73
|İş GMYO
|1,31
|1,25
|4,80
|Anadolu Efes
|17,14
|16,39
|4,58
|Deva Holding
|7,73
|7,41
|4,32
|Petkim
|2,92
|2,80
|4,29
|İpek Doğal Enerji
|6,06
|5,84
|3,77
|Ülker Bisküvi
|18,55
|17,90
|3,63
|Trakya Cam
|2,58
|2,49
|3,61
|Net Holding
|1,23
|1,19
|3,36
|Şok Marketler
|7,09
|6,86
|3,35
|Sabancı Holding
|7,60
|7,36
|3,26
|Soda Sanayii
|4,67
|4,53
|3,09
|Alarko GMYO
|10,02
|9,77
|2,56
|Alkim Kimya
|43,16
|42,10
|2,52
|Koç Holding
|13,88
|13,54
|2,51
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