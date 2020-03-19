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    • Ekonomi
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    • 19.03.2020 23:23
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    sı yükselişle kapandı! | 19 Mart New York borsası

    Son dakika haberine göre, sı, yeni tip (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı merkez larının attığı adımların ardından günü yükselişle tamamladı. Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişeler sürerken hükümetler ve merkez bankalarınca alınan tedbirler endekslerin yukarı yönlü bir seyir izlemesinde etkili oldu.

    New York borsası yükselişle kapandı

    sı, yeni tip (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı merkez larının attığı adımların ardından günü yükselişle tamamladı.

    Kapanışta, endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,96 artışla 20.090,45 puana yükseldi.

    S&P 500 endeksi yüzde 0,66 artarak 2.413,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,3 yükselişle 7.150,58 puana çıktı.

    Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişeler sürerken hükümetler ve merkez bankalarınca alınan tedbirler endekslerin yukarı yönlü bir seyir izlemesinde etkili oldu.

    FED SWAP KARARINI AÇIKLADI
    ABD Merkez Bankası (), bugün, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için 9 merkez bankasıyla daha yeni swap hatları oluşturma kararı aldığını açıkladı.

    Öte yandan banka, hanehalkı ve işletmelere kredi akışını desteklemeye yönelik yeni bir adım daha atarak Para Piyasası Yatırım Fonu Likidite İmkanı (MMLF) programını başlattığını duyurmuştu.

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