Sosyal Güvenlik Sisteminde yer alan fakat çok bilinmeyen uygulamalardan biri de bazı şartların sağlanması durumunda kadınlara çift maaş ödemesidir. İlgili şartların sağlanması durumunda kadınlara iki maaş ödemesi yapılmakta olup bu haktan sadece emekliler değil aynı zamanda dul ve yetimler de yararlanabilmektedir.
İlk Maaş Kesilir Endişesiyle Hak Aranmıyor
SGK tarafından bu hakkın çok bilinmemesinin nedenlerinden biri de özellikle ilk, temel maaşın kesilmesi endişesidir. Bir diğer neden ise bireylerin bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş hakkını arası olarak ifade edilebilmektedir. Bu uygulamada hangi sigortalılık sistemine bağlı olduğu sorgulanmadan (4/A/B/C) vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alabilmektedir.
Örnek vermek gerekirse SSK emeklisi olan bir kadın, eşinin vefat etmesinden sonra BAĞ-KUR ise BAĞ-KUR, SSK ise SSK ya da emekli sandığı ödemesi de alabiliyor. Fakat ödeme ise SSK veya Bağ kurluolması durumunda dul emekli eş, maaşın yüzde 50'sini, eş Emekli Sandığı'na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75'ini alabilmektedir.
SGK'dan Çift Maaş Nasıl Alınır?
SGK'dan yetim veya dul aylığı alan bir kadın ikinci bir maaşı alabilir. Bu noktada SSK emeklisi babasından maaş alma hakkı bulunan kadın, Bağkur'lu kocasının vefat etmesi durumunda buradan bir bi maaş alabilir.
3 Maaş Olabilir; Vefat eden eş veya babandan biri Bağkur, diğeri Emekli Sandığı emeklisi, çalışan kadın ise SSK emeklisi ise 3 maaş alma durumu oluşuyor.
Üç Maaş Ödemesi Yapılması Mümkün
Türkiye gazetesinin haberine göre bazı durumlarda ise üç maaş alma olanağı da bireylere tanınmış olmaktadır. Bu noktada üç maaş ödemesi için bireylerin kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alması ve sonrasında vefat eden BAĞ-KUR emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadınlara Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabilmesi durumunda üç maaş alma hakkı doğmaktadır. Bu durumda ise kadınlara tam üç maaş ödemesi yapılmaktadır.
Özellikle ilgili durumu taşıyan kadınların, haklarını arayarak bu olanaktan SGK'ya başvuru yaparak faydalanmaları önerilmektedir.