Corona testi ücretsiz mi? Corona testi yapan hastaneler hangileri sorusu gündem oldu. Türkiye'de Corona virüs (Kovid-19) testi yapan hastaneler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ülkemizde vaka sayısı 191'e yükselirken, corona testi yapan hastaneler de yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Corona testi ücretsiz mi? Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı listeye göre; birçok hastanede test yaptırma imkanınız bulunuyor. Virüsü taşıyan kişilerde, şiddetli vakalarda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm durumu oluşuyor. Hastalığın belirtilerini taşıyan kişilerin önce ALO 184 hattına danışması ardından uzmanların yönlendirmesiyle hastanelere gitmesi gerekiyor. Peki, Corona testi yapan hastaneler hangileri? İşte illere göre test yapan hastaneler…
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Sağlık Bakanlığı Corona Danışma Hattı, "Alo 184" üzerinden hizmet vermeye başladı. Bakanlık yetkilileri, Corona virüsü hakkında "Alo 184" hattı üzerinden danışmanlık hizmeti verecek merkezin 14 Mart'ta faaliyete geçtiğini duyurdu.
Bakan Koca, alınan tedbirler çerçevesinde koronavirüs ile ilgili herhangi bir ihbarın daha hızlı şekilde değerlendirilebilmesinin amaçlandığını belirterek, "Vatandaşımızın herhangi bir hastalık bulgusu olduğunda kolay arayabileceği Alo 184 SABİM Danışma Hattı´nı korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz. Bunu SABİM Korona Danışma Hattı şeklinde kurmaya başladık." ifadelerini kullandı.
Bakanlık yetkilileri, corona virüs hakkında "Alo 184" hattı üzerinden danışmanlık hizmeti verecek merkezin bugün faaliyete geçtiğini duyurdu. Türkiye'de vaka görülmesinin ardından bazı vatandaşların kimi şikayetlerine bağlı tedirginlikler yaşamaya başladığı, danışma hattının bu tedirginlik ve şikayetlere yönelik hizmet sunacağı belirtildi. Uzman hekimlerin de görev alacağı rehberlik hizmetiyle bazı ön hizmetlerin geniş kitleye verilmesi hedefleniyor.
CORONA TESTİ YAPAN HASTANELER HANGİLERİ?
Adana Şehir Hastanesi
- Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Ankara Şehir Hastanesi
- Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Bursa Şehir Hastanesi
- Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
- Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Eskişehir Şehir Hastanesi
- Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Isparta Şehir Hastanesi
- Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
-Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Kayseri Şehir Hastanesi
- Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Yozgat Şehir Hastanesi
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