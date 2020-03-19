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    • 19.03.2020 09:11
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    'nda önlemi! Elektronik işleme geçiyor

    dünyayı esir alan nedeniyle Pazartesi gününden itibaren tamamen elektronik işleme geçiyor. Yapılan açıklamaya göre New York'ta bulunan hisse senedi ve Amerikan opsiyonları işlem salonları ile 'daki Arca opsiyonları işlem salonları kapatılacak.

    New York Borsası elektronik işleme geçiyor

    (NYSE) corona virüs salgınının yayılmasının yavaşlatılması çabaları çerçevesinde pazartesi gününden itibaren seans salonlarını geçici olarak kapatma ve tamamen elektronik işleme geçme kararı aldı.

    Yapılan açıklamaya göre New York'ta bulunan hisse senedi ve Amerikan opsiyonları işlem salonları ile 'daki Arca opsiyonları işlem salonları kapatılacak.

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