Türkiye'de kaç kişide koronavirüs vakası var? Kaç kişi hayatını kaybetti? Corona virüs son durum ile ilgili son dakika haberleri geliyor. Bugün açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs vakas sayısını açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından ülkemizdeki vaka sayısı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.
TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE KORONAVİRÜS VAKASI VAR?
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim" dedi.
DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM
Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulanların sayısı 215 bine ulaşırken, virüsten iyileşenlerin sayısı 84 bini geçti.
Karadağ'da ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle virüs Avrupa'nın tamamına yayılmış oldu. Kırgızistan, Cibuti ve Gambiya'da da ilk vakalar görüldü. Moldova, Slovakya, Burkina Faso veKüba'da ise ilk can kayıpları yaşandı.
Virüsün merkez üssü konumundaki Çin'in Vuhan kentinde salgının başlamasından bu yana ilk kez iki gün üst üste sadece birer yeni vaka tespit edildi. Ülke genelinde ise son 24 saat içinde yalnızca 13 yeni vaka görüldü.
Çin'deki can kaybı 3 bin 237'ye, virüs bulaşanların sayısı ise 80 bin 894'e çıkarken, bunların 69 bin 614'ünün iyileştiği bildirildi.
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 475 kişi artarak 2 bin 978'e çıktı. Virüs bulaşan kişi sayısı ise 4 bin 207 artarak 35 bin 713'e yükseldi.
Salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İran'da ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 147 kişi artarak bin 135'e, virüs bulaşanların sayısı bin 192 kişi artarak 17 bin 361'e çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.