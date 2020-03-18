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    • Ekonomi
    • 18.03.2020 23:17
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    • 18.03.2020 23:17
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    Türkiye'de kaç kişide vakası var? Kaç kişi hayatını kaybetti? Corona virüs son durum...

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ilgili son durumu vatandaşlarla paylaştı. Koronavirüsle ilgili Türkiye'den ve dünya genelinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca kişi Türkiye'de koronavirüs vakasının kaç kişide görüldüğü merak ediyor. Corona virüs hakkında son dakika haberlerini yakından takip eden milyonlarca vatandaş vaka sayısını öğrenmek istiyor. Peki, Türkiye'de kaç kişide koronavirüs vakası var? İşte detaylar

    Türkiye'de kaç kişide koronavirüs vakası var?

    Türkiye'de kaç kişide koronavirüs vakası var? Kaç kişi hayatını kaybetti? Corona virüs son durum ile ilgili son dakika haberleri geliyor. Bugün açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs vakas sayısını açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından ülkemizdeki vaka sayısı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

    TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE KORONAVİRÜS VAKASI VAR?

    Bakan Koca yaptığı açıklamada, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim" dedi.

    DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

    Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulanların sayısı 215 bine ulaşırken, virüsten iyileşenlerin sayısı 84 bini geçti.

    Karadağ'da ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle virüs Avrupa'nın tamamına yayılmış oldu. Kırgızistan, Cibuti ve Gambiya'da da ilk vakalar görüldü. Moldova, Slovakya, Burkina Faso veKüba'da ise ilk can kayıpları yaşandı.

    Virüsün merkez üssü konumundaki Çin'in Vuhan kentinde salgının başlamasından bu yana ilk kez iki gün üst üste sadece birer yeni vaka tespit edildi. Ülke genelinde ise son 24 saat içinde yalnızca 13 yeni vaka görüldü.

    Çin'deki can kaybı 3 bin 237'ye, virüs bulaşanların sayısı ise 80 bin 894'e çıkarken, bunların 69 bin 614'ünün iyileştiği bildirildi.

    İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 475 kişi artarak 2 bin 978'e çıktı. Virüs bulaşan kişi sayısı ise 4 bin 207 artarak 35 bin 713'e yükseldi.

    Salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İran'da ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 147 kişi artarak bin 135'e, virüs bulaşanların sayısı bin 192 kişi artarak 17 bin 361'e çıktı.

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