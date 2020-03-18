Kredi borçları ertelendi mi? Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde ulusa seslendi. Başkan Erdoğan liderliğinde Çankaya Köşkü'nde 3 saat 50 dakika gerçekleştirilen Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nın ardından 100 milyar dolarlık tedbirler 19 madde halinde duyuruldu. Bu maddelerin arasında esnaf ve sanatkarların kredi borçlarıyla ilgili detaylarda yer alıyor. Peki, esnaf ve sanatkarların kredi borcu ne zamana kadar ertelendi? İşte detaylar...

ESNAF VE SANATKARLARIN KREDİ BORCU NE ZAMANA KADAR ERTELENDİ?

Başkan Erdoğan açıklamasında "Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank'a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz." ifadelerini kullandı.