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    • Ekonomi
    • 18.03.2020 23:31
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    • 18.03.2020 23:31
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    Kredi faizinde indirim yarışı sürüyor! 19 Mart konut, ihtiyaç ve taşıt kaça indi?

    ndaki bankaların yarışı sürüyor. Kredi çekmeyi düşünenler ise şhtiyaç, taşıt ve konut hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bankalar Mart ayında kredi faizinde yeni imkanlar sunmaya devam ediyor. Sunulan fırsatlara belirli tarihler aralığında bir yenisi daha ekleniyor. Uzman kredi faizlerinde yeni düşüşler beklendiği ifade ederken henüz kredi çekmemiş olanlar güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. Bankalar aracılığıyla bu indirim döneminde vatandaşlara 0.99, 0.95, 0.89 ve 0.79 fırsatları peş peşe sunuldu. İşte 19 Mart güncel faiz oranları

    İhtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları kaça düştü?

    Bankaların tarafından sunulan ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları yoğun olarak araştırılıyor. Kredi çekmeyi düşünen on binlerce kişi yaklaşık sekiz aylık süreçte güncel faiz oranları hakkında detayları merak ediyor. Bankalar ise ev ve araba almayı ya da kredi çekerek borçlarını kapamayı düşünenler için bankalar farklı fırsatlar sunmaya devam ediyor. Henüz kredi çekmemiş olanlar ise güncel faiz oranlar hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Kredi çekmeyi düşünenler bir yandan ev ve araba fiyatlarını takip ederken bankaların indirim açıklamalarını da inceliyor. Peki, ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları kaça düştü? İşte banka banka son durum

    AKBANK FAİZ ORANLARI

    Direkt: 1.45
    İhtiyaç: 1.41
    Taşıt: 1.07

    ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

    Konut: 0,94
    Araç: 0,96
    Tüketici: 1.05

    HALKBANK FAİZ ORANLARI

    Konut: 0.94
    İhtiyaç: 1.07
    Taşıt: 0.94
    Konut: 0.97

    FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

    Taşıt: 1.45
    İhtiyaç: 0.89
    Konut: 1.23

    İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

    Taşıt: 0.97
    İhtiyaç: 0.99
    Konut: 0.95

    VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

    Taşıt: 0.95
    İhtiyaç: 1.05
    Sarıpanjur: 1.05

    YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI

    Konut: 1.09
    Bireysel ihtiyaç: 1.69
    Taşıt: 1.09

    DENİZBANK FAİZ ORANLARI

    Taşıt: 1.11
    İhtiyaç: 1.69
    Tüketici: 1.69

    GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

    Taşıt: 1.24
    Konut: 0.99
    Dijital ihtiyaç: 1.19

    TEB FAİZ ORANLARI

    Konut: 0.97
    Taşıt: 0.99
    İhtiyaç: 0.99

    ING BANK FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç: 0.89
    Taşıt: 1.04
    Konut: 0.94

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    Haberler Ekonomi Kredi faizinde indirim yarışı sürüyor! 19 Mart konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları kaça indi?
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