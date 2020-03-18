Bankaların tarafından sunulan ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları yoğun olarak araştırılıyor. Kredi çekmeyi düşünen on binlerce kişi yaklaşık sekiz aylık süreçte güncel faiz oranları hakkında detayları merak ediyor. Bankalar ise ev ve araba almayı ya da kredi çekerek borçlarını kapamayı düşünenler için bankalar farklı fırsatlar sunmaya devam ediyor. Henüz kredi çekmemiş olanlar ise güncel faiz oranlar hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Kredi çekmeyi düşünenler bir yandan ev ve araba fiyatlarını takip ederken bankaların indirim açıklamalarını da inceliyor. Peki, ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları kaça düştü? İşte banka banka son durum

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt: 1.45

İhtiyaç: 1.41

Taşıt: 1.07