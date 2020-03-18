



Dün 82.000 puanın altına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi ve finansal piyasaları desteklemek için alınan tedbirlerin etkisiyle kayıplarının önemli bir kısmını telafi etse de günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,26 değer kaybıyla 86.777,69 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam ettiğini belirterek, yurt içinde de salgına bağlı ilk ölümün görülmesi ve vaka sayısındaki artışın açılışta piyasaları negatif etkilediğini söyledi.