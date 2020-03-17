Borsalar koronavirüs etkisiyle dip yaptı

başta olmak üzere,küresel merkez bankalarınınolağanüstü toplantılarlafaiz indirip varlıkalım programlarınıartırmaları, Coronavirüsünpiyasalarda ortayaçıkarttığı tedirginliğiazaltmıyor. FED'in öncekigün bir kez daha olağanüstütoplanıp faizi sıfıra çekip700 milyar dolarlık varlıkalımı başlatmasının ardından,New York borsası haftanınilk gününe sert düşüşle başladı.Avrupa seyahat ve turizmendeksi yüzde 12'nin üzerindedüşüşle sektörel kayıplaraöncülük etti. Gün içerisindeborsası yüzde8.5,borsası yüzde8.11,borsasıyüzde 7.6,borsasıyüzde 6 değer kaybetti.Borsa İstanbulda 90 bin puanınaltınageriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 20 Mart'tan itibaren yüzde 8'den 6'ya indirdi.