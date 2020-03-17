Borsalar koronavirüs etkisiyle dip yaptı

ABD Merkez Bankası (FED) başta olmak üzere, küresel merkez bankalarının olağanüstü toplantılarla faiz indirip varlık alım programlarını artırmaları, Coronavirüsün piyasalarda ortaya çıkarttığı tedirginliği azaltmıyor. FED'in önceki gün bir kez daha olağanüstü toplanıp faizi sıfıra çekip 700 milyar dolarlık varlık alımı başlatmasının ardından, New York borsası haftanın ilk gününe sert düşüşle başladı. Avrupa seyahat ve turizm endeksi yüzde 12'nin üzerinde düşüşle sektörel kayıplara öncülük etti. Gün içerisinde Fransa borsası yüzde 8.5, İtalya borsası yüzde 8.11, Almanya borsası yüzde 7.6, İngiltere borsası yüzde 6 değer kaybetti. Borsa İstanbul da 90 bin puanın altına geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 20 Mart'tan itibaren yüzde 8'den 6'ya indirdi.
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