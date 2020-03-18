e-Devlet kapısıyla birlikte vatandaşlar birçok sorgulama işlemini tek bir çatı altından kolayca yapabiliyorlar. Tüm kamusal işlemlerin sorgulanması için tek merkezde toplanması vatandaşların sonuçlara daha pratik ve hızlı bir şekilde ulaşmasına imkan tanıyor. Son olarak e-Devlet kanalı üzerinden e-Haciz uygulaması sayesinde vatandaşlar hakkında verilen haciz kararlarına anında ulaşabiliyorlar. Peki haciz sorgulaması nasıl yapılır? Kimler haciz sorgulaması yapılabilir? Haciz sorgulaması için gerekli olan bilgiler nelerdir? İşte, haciz sorgulama işlemi için merak edilen bütün detaylar…



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e-Haciz Nedir?

e-Haciz, elektronik haciz anlamında kullanılan bir terim olarak bilinir. Elektronik haciz, devlete olan borçları sebebiyle vatandaşların maaş, banka hesaplarındaki para, altın, fon, hisse senedi ve döviz gibi maddi mal varlıklarının elektronik ortamda bloke edilmesi veya el konulması anlamına gelir. Listendirilen mal varlıklarının ne kadarlık kısmının haciz edileceğine ilgili kurum veya kuruluşlar aracılığıyla belirlenir.