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    • Ekonomi
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    • 17.03.2020 09:38
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    : 'dan flaş devre kesici kararı

    haberi... 'dan yapılan açıklamada yüzde 5 devre kesicinin yukarı yönlü olarak kaldırıldığı açıklandı. BIST yönetimi yüzde 5 devre kesicinin aşağı yönlü olarak uygulanmaya ise devam edeceğini belirtti.

    Borsa İstanbul'dan flaş devre kesici kararı

    , 13 Mart'tan itibaren aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı, ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırıldı.

    Borsa İstanbul'dan KAP'a şu açıklama yapıldı:
    Borsamızın 12/03/2020 tarih ve 2020/20 sayılı duyurusu ile Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi ile işlem görmekte olan sıralarda 13/03/2020 tarihinden itibaren aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı, Pay Piyasası Yönergesinin 27 inci maddesi 2 inci fıkrası uyarınca Borsa Genel Müdürlüğü tarafından ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırılmıştır. İlgili sıralarda % 5 devre kesici tetikleme oranı aşağı yönlü olarak uygulanmaya devam edecektir.

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