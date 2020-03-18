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    • Ekonomi
    • 18.03.2020 20:21
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    • 18.03.2020 20:21
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    Son dakika: Avrupa ları düşüşle kapandı

    Son dakika haberine göre Avrupa ları günü düşüşle tamamladı. Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.15 itibarıyla yüzde 1,64'lük düşüşle 1,081 seviyesinde bulunuyor.

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

    Avrupa ları günü düşüşle tamamladı.

    Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 3,92 değer kaybederek 279,66 puana geriledi.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,05 azalarak 5.080,58 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 5,56 düşerek 8.441,71 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 5,94 değer kaybıyla 3.754,84 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,27 gerileyerek 15.120,48 puana indi.

    Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.15 itibarıyla yüzde 1,64'lük düşüşle 1,081 seviyesinde bulunuyor.


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