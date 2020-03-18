Başkan Erdoğan bugün Koronavirüs önlemleri kapsamında çeşitli önlemler alındığını açıkladı. Vatandaşlar bu önlemlerin neler olduğunu hakkında arama motorlarında araştırmaları sürüyor. Kredi kartı borçları ertelendi mi? Başkan Erdoğan liderliğinde 83 kişiden oluşan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı bugün gerçekleştirldi. Toplantıda, önümüzdeki dönem için alacakları tedbirlerin müzakerelere ağırlık verildi. Toplantıya kamu bankalarının genel müdürleri de katıldı. Vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri de "kredi borcu ertelemesi var mı?" oldu. Peki, kredi kartı borçları ertelendi mi? İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu erteleme olacak mı? İşte son gelişmeler...
KREDİ BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?
Başkan Erdoğan kredi borçları ile ilgili şöyle dedi:
Dün Merkez Bankamız piyasalar açısından oldukça önemli bazı adımları atarak, likidite sıkıntısı yaşanmayacağının garantisini ortaya koydu. Bu kapsamda Merkez Bankamız, ihracatçımız için de çok önemli uygulamalar başlattı.
Nisan, Mayıs ve Haziran ayı vadeli açık reeskont kredi anapara ve faiz ödemeleri Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenerek, azami vade 1 yıl uzatıldı. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vadesi dolan reeskont kredilerinin taahhüt kapama süresi de yine 1 yıl uzatıldı. Böylece, ihracatçımız bu süreçteki belirsizliği böylece rahat bir şekilde atlatabilecek.
En büyük önceliğimiz üretim ve istihdamın sekteye uğramamasıdır. İnşallah bu süreçten, kamu-özel sektör dayanışması ile daha da güçlenerek çıkacağız.
Birazdan açıklayacağımız paketteki imkanlardan istifade edecek firmalar için ön şartımız, istihdam kaybına yol açmamalarıdır. Finansal kurum ve kuruluşlarda kredi limiti olan firmaların, likidite ve nakit ihtiyacına yönelik taleplerinin hızlıca karşılanması, ayrıca kredi limitlerinin kullandırılmasında kısıtlamaya gidilmemesi önemlidir. Finans kuruluşlarından, bu ortamda istihdamın muhafazası ve ekonomik büyümenin sürdürülmesi için kredi şartlarının esnetilmesine yönelik adımlar bekliyoruz.
KORONAVİRÜS KARARLARI NELERDİR?
1- Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema- Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik- Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6'şar ay erteliyoruz.
2- Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulamayacağız.
3- Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle erteledik.
4- İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz.
5- KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız.
6- İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği vereceğiz.
7- Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank'a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz.
8- Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere vereceğiz.
9- Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınmasını teşvik edeceğiz.
10- 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını yüzde 80'den yüzde 90'a çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10'a düşüreceğiz.
11- Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline "mücbir sebep" notu düşülmesini sağlayacağız.
12- Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren iç
eren muhtasar beyannamelerin sürelerini 3 ay erteliyoruz.
13- Asgari ücret desteğini devam ettireceğiz.
14- Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesini temin edeceğiz.
15- Kısa Çalışma Ödeneğini devreye alacak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştırılacak ve hızlandırılacağız. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyetini azaltmış olacağız.
16- En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz.
17- Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz.
18- Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırıyoruz.
19- İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkartıyoruz.
20- Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üretimde, hem de perakende de belirlediğimiz önceliklere göre alternatif kanallar geliştireceğiz.
21- Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programını devreye alıyoruz.
Kredi Borcu Taksitlendirme Nasıl Yapılır?
Kredi borcunu taksitlendirme işleminin yapılışı, ilgili bankaya başvurma şeklinde olmaktadır. Borcun mevcut olduğu bankanın dönemsel kampanyaları takip edilerek ya da direkt olarak banka ile görüşülerek kredi kartı borcu yapılandırma işlemi gerçekleştirilebilir. Bankalar, kendi kredi kartlarının borç yapılandırması konusunda, birbirinden farklı uygulamalara gidebilmektedir. Bu uygulamalar, teminat isteme, taksitlendirme, faiz oranlarını değiştirme şeklinde olabilmektedir. Ancak bankaların ortak özelliği,gelir durumunu temel ölçüt kabul etmeleridir. Bankalar, kredi kartı yapılandırma işleminde, gelir durumuna göre vadeyi ve faiz oranını değiştirebilmektedir. Kredi kartı borç yapılandırması 12, 24 ve 36 aylık vade seçenekleri ile yapılabilmektedir.
Kredi Kart Yapılandırmasının Borç Birleştirme Kredilerinden Farkı
Yapılandırma ile borç birleştirme arasındaki fark, kredi puanına bakılmamasıdır. Kredi puanının düşük olması durumunda da kredi kartı borcu taksitlendirilebilmekte iken, kredi borcu kapama işlemi, ancak kredi puanının yüksek olması halinde yapılır.
Kredi Borcu Yapılandırmada Faiz ve Ödeme Planı
Kredi borcunun yapılandırılmasında uygulanacak ödeme planı, faizin değişken olduğunu ve vadelere göre değiştiğini göstermektedir. Bankadan bankaya değişen faiz oranları, takriben %1,39 ile %1,60 arasında değişiklik göstermektedir. Mevzuatta, kredi kartı borç yapılandırmasında uygulanacak en yüksek faiz, TCMB'nin açıkladığı akdi faiz olduğu söylenmektedir. 2019 itibariyle uygulanabilecek en yüksek faiz ise %2 olarak belirlenmiştir. Bu faiz, kredi kartının yapılandırılması halinde, kart ödemelerinde uygulanacak faiz oranıdır. Bunun yanı sıra uygulanacak gecikme faizi ise en fazla %2,40 olabilir.
Kredi Kartı Borcunu 60 Ay Vade İle Yapılandırmak
60 ay vade ile kredi kartı borcunu taksitlendirmek için birden fazla borcun tek hesapla yapılandırılması gerekmektedir. Bu kapsamda kredi kartı borcuna ek konut veya ihtiyaç kredisi borcu gibi ikinci bir borcun varlığı gerekmektedir. Sadece kredi kartı borcunun yapılandırılmasının 60 ay vade ile yapılması mümkün değildir.
Birden fazla kredi ve kredi kartı borcunun tek hesapta birleştirilmesi durumunda yeni kredi açılışı yapılmaktadır. Bu kredi açılışında yeni faiz oranları ve aylık ödeme planları uygulanır. Bundan dolayı mevcut faizin üzerinde bir faiz oranı ile karşılaşılabilir. Çünkü mevcut durumda bir ödeme gecikmesi söz konusudur ve ödeme gecikmesi durumunda bankalar, yasal sınırda faiz kullanma hakkına sahiptir. Kredi kartı yapılandırmasını, diğer kredi borçlarını hesap içerisine karıştırmadan yaptırmak tavsiye edilir. Böylelikle yasal üst sınırda bulunan faizlerden kurtulmuş olunur.
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