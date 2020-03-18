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    • Ekonomi
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    • 18.03.2020 20:34
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 18 Mart endeksi değer kaybeden hisseler

    'da endeksi, günü yüzde 1,38 değer kaybıyla 85.576,61 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu. İşte 18 Mart BIST 100 endeksi değer kaybeden hisseler...

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da endeksi, günü yüzde 1,38 değer kaybıyla 85.576,61 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Klimasan Klima 12,29 13,65 -9,96
    Eczacıbaşı İlaç 2,98 3,30 -9,70
    Eczacıbaşı Yatırım 7,22 7,95 -9,18
    Ford Otosan 46,50 50,85 -8,55
    Pegasus 29,00 31,64 -8,34
    Doğuş Otomotiv 5,63 6,12 -8,01
    Sabancı Holding 7,36 7,91 -6,95
    Anadolu Hayat Emeklilik 5,84 6,27 -6,86
    Otokar 106,00 112,00 -5,36
    Tüpraş 69,25 73,05 -5,20
    Kordsa Teknik Tekstil 8,90 9,37 -5,02
    Tofaş Oto. Fab. 17,50 18,37 -4,74
    Garanti Bankası 8,00 8,39 -4,65
    Kerevitaş Gıda 2,26 2,37 -4,64
    Deva Holding 7,41 7,76 -4,51
    İndeks Bilgisayar 6,10 6,38 -4,39
    Net Holding 1,19 1,24 -4,03
    Gözde Girişim 2,27 2,36 -3,81
    Akbank 5,86 6,09 -3,78
    İş Bankası (C) 5,00 5,19 -3,66

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 18 Mart BIST 100 endeksi değer kaybeden hisseler
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