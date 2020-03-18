Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,38 değer kaybıyla 85.576,61 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Klimasan Klima
|12,29
|13,65
|-9,96
|Eczacıbaşı İlaç
|2,98
|3,30
|-9,70
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,22
|7,95
|-9,18
|Ford Otosan
|46,50
|50,85
|-8,55
|Pegasus
|29,00
|31,64
|-8,34
|Doğuş Otomotiv
|5,63
|6,12
|-8,01
|Sabancı Holding
|7,36
|7,91
|-6,95
|Anadolu Hayat Emeklilik
|5,84
|6,27
|-6,86
|Otokar
|106,00
|112,00
|-5,36
|Tüpraş
|69,25
|73,05
|-5,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,90
|9,37
|-5,02
|Tofaş Oto. Fab.
|17,50
|18,37
|-4,74
|Garanti Bankası
|8,00
|8,39
|-4,65
|Kerevitaş Gıda
|2,26
|2,37
|-4,64
|Deva Holding
|7,41
|7,76
|-4,51
|İndeks Bilgisayar
|6,10
|6,38
|-4,39
|Net Holding
|1,19
|1,24
|-4,03
|Gözde Girişim
|2,27
|2,36
|-3,81
|Akbank
|5,86
|6,09
|-3,78
|İş Bankası (C)
|5,00
|5,19
|-3,66
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.