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    • Ekonomi
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    • 18.03.2020 18:50
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    Borsa şirketlerinin piyasa değeri ne kadar oldu? İşte 18 Mart piyasa değeri

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,38 değer kaybıyla 85.576,61 puandan tamamladı. 18 Mart tarihinde Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 926 milyar lira olarak hesaplandı.

    Borsa şirketlerinin piyasa değeri

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,38 değer kaybıyla 85.576,61 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 926 milyar lira olarak hesaplandı.

    BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

    Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
    Koç Holding 34.336.059.597 0,95
    Garanti Bankası 33.600.000.000 0,62
    Akbank 30.472.000.000 0,56
    Bim Mağazalar 29.874.240.000 7,05
    Enka İnşaat 28.600.000.000 0,73
    Turkcell 27.170.000.000 1,51
    Ereğli Demir Çelik 26.320.000.000 0,87
    ASELSAN 24.783.600.000 1,84
    İş Bankası (C) 22.499.850.000 0,38
    Türk Telekom 20.125.000.000 2,13
    İskenderun Demir Çelik 17.342.000.000 1,07
    Tüpraş 17.341.529.600 1,34
    Yapı ve Kredi Bank. 16.725.161.542 0,41
    Ford Otosan 16.317.315.000 3,50
    Sabancı Holding 15.017.372.932 0,45
    Vakıflar Bankası 11.450.000.000 0,35
    Türk Hava Yolları 10.902.000.000 0,27
    Anadolu Efes 9.704.605.261 0,75
    Arçelik 9.250.719.126 0,96
    Tofaş Oto. Fab. 8.750.000.000 2,02

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    Haberler Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri ne kadar oldu? İşte 18 Mart Borsa İstanbul piyasa değeri
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