3600 günden emekli olma şartları olan bir prosedürdür. SGK bünyesinde işvereni ya da bağımsız olarak 4A, 4B ve 4C sigorta türlerinden çalışma hayatını yürüten vatandaşların sigortalılık tarihinin 1999 ve öncesine ait olması gerekir. Sigorta başlangıç tarihinin yanında 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günün tamamlanması da istenilen şartlar arasında yer alıyor. Yaş haddinden emeklilik olarak adlandırılan 3600 günden erken emeklilik için kişinin yaşı da oldukça önemlidir.
3600 Günden Emekli Olmak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?
• 3600 günden erken emekli olabilmek için vatandaşların sigorta başlangıç tarihinin 9 Eylül 1999 ve öncesine ait olması gerekir. (08.09.1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olmayanların 3600 günden emekliğe hak kazanmaları mümkün değildir.)
• 15 yıllık sigorta süresinin tamamlanmış olması şarttır. Bu sigorta süresi 9.09.1999-30.04.2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır.
• 3600 prim günü ödemesi işveren ya da isteğe bağlı olarak SGK'ya ödenmelidir.
• Son olarak yaş şartlarının da yerine getirmesi lazımdır.
• 31.12.2011 tarihinden önce sigortalı olan 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günün dolduran erkekler 55 yaşında; kadınlar ise 54 yaşında emekliğe hak kazanırlar.
• 9.09.1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı yapılmasına rağmen 31.12.2011 tarihine kadar prim gününü doldurmamış olan erkek çalışanlar 59 yaşında, kadın çalışanlar ise 58 yaşında 3600 günden emekli olabilirler.
Kadın Sigortalılar 3600 Günden Kaç Yaşında Emekli Olabilirler?
15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü kriterlerinin dolduğu tarih emeklilik yaşını doğrudan etkiler. Belirlenen tarihler arasında bu iki şartı yerine getiren kadın çalışanların emekli olma yaşları belirlenmiştir:
• 24.05.2002- 23.05.2005 tarihleri arasında 52 yaşında,
• 24.05.2005- 23.05.2008 tarihleri arasında 54 yaşında,
• 24.05.2008- 23.05.2011 tarihleri arasında 56 yaşında,
• 24.04.2011 tarihinden sonra 58 yaşında
Erkek Sigortalılar 3600 Günden Kaç Yaşında Emekli Olabilirler?
Kadın sigortalılarda olduğu gibi, SGK kapsamında sigortalı olarak çalışan erkek adayların 15 yıllık sigorta zamanını ve 3600 prim gününü tamamladıkları tarihin hemen ardından yaş şartına bakılır. Belirlenen tarihler arasında bu iki şartı yerine getiren erkek çalışanların emekli olma yaşları belirlenmiştir:
• 24.05.2002- 23.05.2005 tarihleri arasında 56 yaşında,
• 24.05.2005- 23.05.2008 tarihleri arasında 57 yaşında,
• 24.05.2008- 23.05.2011 tarihleri arasında 58 yaşında,
• 24.04.2011- 23.05.2014 tarihleri arasında 59 yaşında,
• 24.05.2014 tarihinden sonra 60 yaşında
3600 Günden Emekliliği Hak Edenler Ne Kadar Emeklilik Maaşı Alır?
3600 günden emeklilik maaşları için 2000 yılı baz alınarak hesaplama yapılır. Kişilerin çalışma süresinin yoğun olarak geçtiği yıllara göre maaş belirlenir:
• 31.12.199 tarihinden önce çalışma hayatı olan ve emekliliği hak edenler 1600 TL,
• 01.01.2000 tarihinden sonra çalışma hayatı olan ve emekliliği hak edenler 1400 TL,
• 2008 yılı ve sonrasında çalışma hayatı olan ve emekliliği hak edenler 1200 TL,
• Çalışma süresi büyük kısmı 2008 yılında gerçekleşen ve emekliliği hak edenler 1000 TL
2008 Yılı Öncesi Çalışmaya Başlayan Engelliler İçin Erken Emeklilik
2008 yılı öncesi çalışan engellilerin erken emekliliği, 3600 prim ödeme günü temel alınarak hesaplanmaktadır. 2008 yılı öncesi çalışmaya başlayan kişilerin erken emeklilik koşulları şu şekilde sıralanır:
1991 yılı içerisinde işe başlayan engelli vatandaşlar, 3600 günlük prim ödemesini tamamladıklarında erken emekli olurlar.
1992 ila 1994 yılları arasında çalışmaya başlayan engelli vatandaşlar, 3760 günlük prim ödemesini tamamladıklarında erken emekli olurlar.
1997 ila 2000 yılları arasında çalışmaya başlayanlar, 4080 günlük pirim ödemesini tamamladıklarında, erken emekli olurlar.
2003 ve 2008 yılları arası çalışmaya başlayan engelliler, 4400 günlük prim ödemesine sahiplerse, erken emekli olurlar.
Bu çalışma tarihleri üzerinden erken emeklilik koşulları öğrenilmektedir. Bu tarihlerin kapsamına giren engelli çalışanlar, erken emeklilik için SGK'ya başvurabilirler. 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan engelli vatandaşlara yönelik erken emeklilik koşullarını, alt başlıktan öğrenebilirsiniz.
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