3600 günden emekli olma şartları olan bir prosedürdür. SGK bünyesinde işvereni ya da bağımsız olarak 4A, 4B ve 4C sigorta türlerinden çalışma hayatını yürüten vatandaşların sigortalılık tarihinin 1999 ve öncesine ait olması gerekir. Sigorta başlangıç tarihinin yanında 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günün tamamlanması da istenilen şartlar arasında yer alıyor. Yaş haddinden emeklilik olarak adlandırılan 3600 günden erken emeklilik için kişinin yaşı da oldukça önemlidir.