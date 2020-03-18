18 Mart anlık altın fiyatları günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Halk arasında yaygın bir yatırım aracı olarak bilinen altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,22 artışla 315,70 liradan tamamladı. Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 314,4 liradan tamamladı. Bu kapsamda vatandaşların anlık altın fiyatları hakkındaki araştırmaları hız kazandı. İşte 18 Mart anlık tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?