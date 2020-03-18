18 Mart anlık altın fiyatları günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Halk arasında yaygın bir yatırım aracı olarak bilinen altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,22 artışla 315,70 liradan tamamladı. Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 314,4 liradan tamamladı. Bu kapsamda vatandaşların anlık altın fiyatları hakkındaki araştırmaları hız kazandı. İşte 18 Mart anlık tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,22 artışla 315,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 513,00 lira, Cumhuriyet altını 2.100,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,22 yükselişle 315,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 315 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 315 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 303 bin lira, en yüksek 315 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,44 artışla 315 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 187 milyon 330 bin 119,08 lira, işlem miktarı ise 3.806 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 192 milyon 258 bin 308,93 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Nil Kıymetli Madenler ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için başta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) başta olmak üzere merkez bankalarının hanehalkı ve işletmeleri önceleyen adımlar attığını ve bu adımların piyasaları desteklemesinin beklendiğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, salgının ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik çok önemli bir ekonomik teşvik planı üzerinde çalıştıklarını ve planın bugün Senato'ya sunulacağını duyurduğunu belirten analistler, konuya ilişkin haber akışının gündemin odağına yerleştiğini kaydetti.
Analistler, Avrupa'da sınırların geçici olarak kapatılmasının yatırımcılar üzerindeki tedirginliği görece artırdığına işaret ederek, varlık fiyatlarının salgına ilişkin gelişmeler sebebiyle bir süre daha dalgalı bir seyir izleyebileceğini ifade etti.
Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin izleneceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.460 doların destek, 1.516 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 300-320 lira bandının öne çıktığını bildirdi.
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