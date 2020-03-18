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    • Ekonomi
    • 18.03.2020 15:15
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    • 18.03.2020 15:15
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    var mı? Türkiye son dakika ? Koronavirüs kararları...

    var mı? koronavirüs kararları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. ? koronavirüs kararları gündeme oturdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ihtimali gündeme geldi. Peki, sokağa çıkma yasağı olacak mı? Birçok ülkede alındı. Türkiye’de vaka sayısının artmasından dolayı da sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu gündeme oturdu. Çankaya Köşkü'nde yapılacak koronavirüs (coronavirus) toplantısında yeni önlemler alınması bekleniyor. Peki, sokağa çıkma yasağı kararı çıktı mı? İşte detaylar…

    Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Flaş açıklama...

    Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Erdoğan son dakika sokağa çıkma yasağı kararı var mı? Koronavirüs kabusu dünya genelinde etkisini artırarak sürdürüyor. Birçok ülkede sosyal hayat durdu ve sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar peş peşe gelmeye başladı. Peki, sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bilim Kurulu'nun tespit ve önerilerinin değerlendirileceği toplantı başladı. Toplantının ardından ekonomik ve sosyal hayatla ilgili önemli tedbirlerin açıklanması bekleniyor. Peki, sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son bilgiler!

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

    Sokağa çıkma yasağına ilişkin henüz resmi bir karar alınmadı. Karar alındığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

    TOPLANTI ÖNCESİ ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen olan Corona Virüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

    Bugüne kadar hastalığın kontrol altında tutulmasıyla ilgili tedbirleri peyder pey hayata geçirdik. Geçirmeye de devam ediyoruz.İpin ucunu asla bırakamayız. Sanayinin çarklarının dönmesini sağlamak elbette kolay değildir. İnşallah bugün burada alacağımız kararlarla bu zoru birlikte başaracağız. Bugün burada bir taraftan sabır, bir taraftan dua ile bu süreci aşacağımıza inanıyorum.

    Ağustos 2018'de yaşadığımız kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden kurtulmaya, işlerin yoluna girmeye başladığı dönemde ipin ucunu asla bırakamayız. Petrol fiyatlarının düşüşüyle bağlantılı olarak finans alanında yaşanan gelişmeler de ülkemize ilave avantajlar sağlayacaktır.

    Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden hem tıbbi olarak virüsün hem de psikolojik ve ekonomik etkilerinin üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir.

    Önümüzdeki birkaç haftalık süreci iyi yönetirsek umduğumuzdan güzel bir tablo bizi bekliyor.

    TOPLANTI BAŞLADI

    Toplantıda gelişmelerle ilgili Bilim Kurulu'nun tespit ve önerileri değerlendirilecek.

    İlgili kurumlar arasında eşgüdümün geliştirilmesi için alınacak tedbirler bir kez daha gözden geçirilecek. Gerekirse bakanlıklar ve ilgili kurumların iş birliğiyle yeni önlemler uygulamaya konulacak.

    ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

    Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantıyı, "Cumhurbaşkanımız, millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerdir." ifadeleriyle duyurmuştu.

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